Mariusz jest jednym z uczestników, którzy szukają miłości w programie "Żona dla Polaka". Kandydatkami 49-letniego singla są: Joanna, Anna, Daria i Basia. W najnowszym odcinku miłosnego show Telewizyjnej Jedynki Mariusz zaprosił swoje kandydatki na urodzinową imprezę do swoich przyjaciół. Nagle na przyjęciu pojawiła się blond piękność i szybko okazało się, że to była partnerka uczestnika "Żony dla Polaka".

Mariusz z "Żona dla Polaka" przedstawił kandydatkom swoją eks

Program "Żona dla Polaka" to nowość na antenie Telewizyjnej Jedynki. W produkcji swoich drugich połówek szukają Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wśród uczestników randkowego show znalazł się 49-letni agent nieruchomości który zamieszkał w Chicago w 1994 roku. Co ciekawe, ostatnio fani porównali Mariusza z "Żona dla Polaka" do Sebastiana z "Rolnika".

W najnowszym odcinku "Żona dla Polaka" Mariusz zabrał swoje kandydatki na szybkie zakupy, a później zaprosił je na imprezę do znajomych. Wszyscy świetnie się bawili, ale do pewnego czasu. Kandydatki Mariusza nie spodziewały się bowiem tego, że nagle dołączy do nich była partnerka Mariusza!

My byliśmy razem przez osiem lat. To już było piętnaście lat temu, ale znamy się bardzo dobrze, rozmawiamy, mamy stały kontakt wyznał Mariusz przedstawiać byłą partnerkę.

To jeszcze nie był koniec zaskoczeń dla kandydatek Mariusza ponieważ już po chwili usłyszały, że to właśnie Elżbieta pomagała uczestnikowi w wyborze kandydatek, które wysłały do niego listy.

Ela pomagała mi w wyborze was

mat. prasowe TVP

Kandydatki Mariusza z "Żona dla Polaka" podzielone po spotkaniu z jego eks

Wiadomość o tym, że była partnerka Mariusza razem z nim przeglądała listy i pomagała mu w wyborze kobiet, które zaprosi do programu, raczej nie spodobała się Joannie. Uczestniczka programu TVP przed kamerą skomentowała zachowanie Mariusza.

Ja bym tak nie mogła zrobić. On tak zrobił no to tak sobie postanowił

Kolejna kandydatka, Anna, po poznaniu Elżbiety zapytała Mariusza wprost:

Czyli aż tak bardzo zależy ci na jej zdaniu?

Mariusz przyznał, że ceni sobie zdanie swojej byłej partnerki. Dodał, że jest szczery dlatego niczego nie ukrywa przed swoimi kandydatkami.

Gramy w otwarte karty, przynajmniej ja. Wiecie dokładnie, jak jest, kogo znam i każdy status wyznał uczestnik ''Żona dla Polaka''.

Nie wszystkie panie wyglądały na zachwycone spotkaniem z byłą partnerką Mariusza, ale zupełnie inaczej było w przypadku Darii.

Ja też pielęgnuję relacje z byłymi partnerami bo to jest bardzo istotne, bo to są osoby, które zajęły pewnego dnia w naszym sercu miejsce. Jeżeli ktoś wykreśla i mówi, że nie kocha to znaczy, że nie kochał komentowała 49-latka.

Była partnerka Mariusza z "Żona dla Polaka" oceniła jego kandydatki. Wskazała faworytkę

Elżbieta po spotkaniu z kandydatkami, które walczą o serce Mariusza zdradziła, która z pań jej zdaniem najbardziej do niego pasuje. Wskazała Darię, która zrobiła na niej najlepsze wrażenie.

Bardzo fajne te dziewczyny, bardzo ładne. Każda ma swój osobisty urok, jest każda indywidualna. Powiedziałabym, że najbardziej tak Daria myślę, że jest kontaktowa i otwarta co myślę, że Mariusz lubi w dziewczynach skomentowała była partnerka Mariusza.

Była partnerka Mariusza zabrała również głos na temat Joanny...

Nie mogę powiedzieć, że mi się nie spodobała, ale mogę powiedzieć, że najspokojniej była Asia, gdzieś z taką rezerwą, nie była tak otwarta żeby za dużo porozmawiać podsumowała.

Czy to właśnie z Joanną wkrótce pożegna się Mariusz? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach "Żona dla Polaka"!

mat. prasowe