Dziewczyny, które przyjechały do Sebastiana z "Żony dla Polaka", mają niemały problem, ponieważ zaginęły im bagaże. W najtrudniejszej sytuacji jest szczególnie jedna z kandydatek, którą Sebastian zdecydował się wziąć na zakupy. Tuż przed wyjściem wszystko musiał skomentować jego ojciec. Dziewczyny zaczynają zauważać, że tata mężczyzny zbyt bardzo angażuje się w ich relacje.

Ojciec Sebastiana z "Żony dla Polaka" zaczepia kandydatki syna

Już po pierwszych odcinkach "Żony dla Polaka" nie da się nie zauważyć obecności ojca Sebastiana, który pilnuje syna niemalże podczas wszystkich aktywności z kandydatkami. Zdążył już powiedzieć dziewczynom, że gotuje mu posiłki a nawet wyznał przed kamerami: "Sebastian się zachowuje bardzo dobrze z dziewczynami tylko jest taki bardzo nieśmiały, za mało gada. Nie miał powodu żeby być śmiały skoro nie miał kontaktu ogólnie z dziewczynami do tej pory".

W nowym odcinku pan Bogdan również dał się zapamiętać. Okazało się, że dziewczyny wciąż mają problem z bagażami, które zaginęły im w drodze do Chicago.

Ja jestem w takiej najgorszej sytuacji, bo została w ubraniach takich domowych czyli takich, w których nie chciałabym, żeby ktoś mnie widział - przyznała Agata.

Niemalże od razu zareagował ojciec Sebastiana:

Kupimy Ci taką ślubną kreację

Agata postanowiła obrócić w żart tę wymianę zdań, dodając:

A może te bagaże przyszły, a pan je schował

Sebastian zadeklarował, że zabierze Agatę do sklepu by kupić jej potrzebne ubrania, zanim nie dolecą walizki. Kiedy wstała z kanapy, by zebrać się do wyjścia, usłyszała z ust ojca Sebastiana:

Tylko taką kup obcisłą piżamkę albo...

Ten tekst skomentował nawet Kacper Kuszewski, który komentuje wydarzenia jako lektor:

Panie Bogdanie na litość boską

Kandydatki mają dość ojca Sebastiana z "Żony dla Polaka?

Kandydatki Sebastiana zaczynają coraz bardziej zwracać uwagę na intensywność obecności jego ojca w "Żonie dla Polaka". W końcu przyjechały, by poznać Sebastiana a nie jego ojca:

Myślę, że trochę za bardzo zaangażowany w ten program jest tata Sebastiana. Powinien troszeczkę bardziej oddać mu głos - podsumowała Angelika.

Sebastian zareagował na pomysł Agaty odnośnie tego, że ojciec schował im walizki, przyznając: "On nie jest taki zdolny, żeby takie cuda wyprawiać". Myślicie, że pan Bogdan odpuści i da synowi samodzielnie poznawać dziewczyny? Śledzicie losy uczestników "Żony dla Polaka"?

