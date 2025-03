Po sukcesach programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", Telewizja Polska postanowiła stworzyć nowy format - "Żona dla Polaka". Jednym z uczestników był Mariusz, 49-letni doradca nieruchomości z Chicago, który otworzył drzwi swojego domu dla pięciu kobiet, poszukując tej jedynej. Mężczyzna przez długi czas kreował się na romantyka gotowego na poważny związek. W programie sprawiał wrażenie ciepłego i troskliwego, co przyciągnęło uwagę wielu kobiet. Ostatecznie jego wybór padł na Asię, z którą postanowił kontynuować znajomość poza kamerami. Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna, a Asia w końcu zdecydowała się wyznać całą prawdę.

Po przylocie do Miami Asia doznała ogromnego rozczarowania. Jak sama przyznała, spotkała zupełnie innego człowieka, niż tego, którego poznała w programie. W rozmowie z Melo Radio zdradziła, że Mariusz prowadził zupełnie inny tryb życia, niż się spodziewała.

Sytuację pogorszył trudny moment w jej życiu - podczas jej pobytu w USA zmarła jej babcia. W tym czasie Asia potrzebowała wsparcia, jednak według jej relacji, Mariusz nie okazał jej empatii, skupiając się na imprezowaniu. Zamiast otoczyć ją troską, proponował wspólne wyjścia i zabawę, co Asia odebrała jako brak zrozumienia i dojrzałości.

Asia stwierdziła, że "została oszukana" i "przyjechała do zupełnie innego człowieka".

Uważam, że zostałam oszukana, bo przyjechałam do zupełnie innego człowieka. Od 50-latka można przecież czegoś wymagać. Niewiele osiągnął i chyba nie osiągnie, bo po prostu lubi imprezowe życie. Nie życzę nikomu źle, jednak to, co sobą zaprezentował jak facet, a jak został pokazany, to ogromna przepaść... niestety. Inny człowiek.

- dodała.