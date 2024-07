W piątym odcinku "Azji Express" nikt nie odpadł z programu. Nie oznacza to jednak, że nie było emocji! Najlepiej świadczą o tym komentarze internautów. Po emisji kolejnego odcinka show TVN w sieci zawrzało! Widzowie programu znów krytykują Renatę Kaczoruk. We wczorajszym odcinku m.in. doszło do małego spięcia między nią a Pascalem Brodnickim. Renata zwróciła koledze uwagę, że łapie stopa zbyt blisko niej i Weroniki. Zachowanie Renaty Kaczoruk od początku "Azji Express" wzbudza ogromne kontrowersje. Wiele osób zarzuca jej brak koleżeństwa i silną determinację na wygraną. Modelka już kilkakrotnie tłumaczyła się na Instagramie, m.in. zrzucając winę na montaż. Najwyraźniej jednak fani programu nie dają wiary tłumaczeniom partnerki Kuby Wojewódzkiego. Renata Kaczoruk musi zmierzyć się z kolejną falą hejtu. Negatywne komentarze pod jej adresem znalazły się zarówno na Facebooku programu, jak i profilu modelki na Instagramie. Polecamy: Aktywne wakacje dla każdego

Wśród opinii fanów "Azji Express" po emisji wczorajszego odcinka nie brakuje również komentarzy, że program sporo stracił po odejściu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Para pożegnała się z show tydzień temu. Ich odpadnięcie wzbudziło ogromne emocje, a wręcz lament. Widzowie nadal żałują, że Małgosia i Radek nie są już w programie. Bez ich perypetii i słynnych już cytatów Rozenek, wiele osób mówi wprost, że program stał się... nudny! Na Instagramie prezenterki nie brakuje tego typu komentarzy:

Pani Małgosiu, robiła Pani cały urok tego programu!

Bez Was to nie to samo!

Tęsknimy za Wami! Bez Was Azja już nie ta sama.

Nuuuuudy, bez Was nie ma nic ciekawego, lubię większość uczestników ale bez Was jest pusto.