Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już od ponad 8 lat są szczęśliwym małżeństwem, które chętnie dzieli się swoim życiem w sieci. Tym razem zakochani chwalą się kadrami z Dubaju, a ich ostatnie nagrania szczególnie zachwyciły internautów.

Cały czas iskrzy i tak niech pozostanie do końca świata i dłużej

Cały czas iskrzy i tak niech pozostanie do końca świata i dłużej

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu, a fani na bieżąco mogą śledzić losy zakochanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na Instagramie często pojawiają się nowe nagrania i fotki pary. Ostatnio wszyscy zachwycali się bożonarodzeniowymi dekoracjami, jakie pojawiły się w domu Rozenek i Majdana, a tym razem wzrok fanów został skierowany na romantyczne kadry zakochanych prosto z Dubaju!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan kilka dni temu wybrali się w podróż właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Swoją przygodę rozpoczęli od Grand Prix Formuły 1 w Abu Dhabi, a następnie wybrali się w rejs piękną łodzią po wodach Zatoki Perskiej. Zakochani pochwalili się nagraniem z tego momentu i oprócz podziwiania pięknych widoków, postanowili również obdarować się czułościami.

Nie zabrakło czułych przytulasów i pocałunków! Jak widać, mimo upływu lat, miłość tej pary w dalszym ciągu kwitnie. Te romantyczne kadry rozczuliły internautów, którzy zasypali parę lawiną komplementów. Fani Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana piszą wprost, że od nich miłość po prostu aż bije!