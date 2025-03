Nową prowadzącą programu "Azja Express" ma zostać Izabella Krzan. Prezenterka zdobyła popularność jako Miss Polonia 2016, a następnie rozwijała swoją karierę w Telewizji Polskiej, m.in. jako współprowadząca „Koła Fortuny”. Lidia Kazen ponoć nie kryje podekscytowania.

Izabella Krzan – nowa twarz „Azja Express”?

Daria Ładocha, prowadząca „Azja Express”, oficjalnie poinformowała o zakończeniu swojej współpracy z programem. Decyzja ta oznacza koniec jej przygody z tym formatem, który prowadziła przez ostatnie sezony. Media donoszą, że produkcja już ma godną zastępczynię. W kuluarach mówi się o angażu Izabelli Krzan! Po odejściu z Kanału Zero, Krzan zdecydowała się na nowy etap zawodowy, dołączając do zespołu TVN. „Azja Express” ma być jej pierwszym dużym projektem w tej stacji, co oznacza ważny krok w jej medialnej karierze.

To jest w zasadzie powrót, bo Iza kiedyś prowadziła u nas program w TVN Style. Lidia Kazen jest podekscytowana i wiąże z nią wielkie nadzieje. Bo teraz Iza wraca jako o wiele bardziej doświadczona prezenterka, po latach pracy w Telewizji Polskiej i Kanale Zero. Dlatego szykowane są dla niej nowe formaty na głównej antenie, zarówno stałe, jak i okolicznościowe - dowiedział się portal Świat Gwiazd.

Izabella Krzan ma na dobre zasiąść w TVN-ie. Poza "Azją Express" ma również być jedną z prowadzących "Dzień Dobry TVN", o czym poinformowano na wiosennej ramówce.

Na razie zaczęła się wiosenna ramówka, ale stacja już planuje ofertę na jesień. Na korytarzach mówi się, że to Iza ma poprowadzić 'Dzień Dobry TVN' od września. Kto wie, może znowu stworzy duet z Tomaszem Kammelem? - zdradził informator Świata Gwiazd.

Daria Ładocha żegna się z programem "Azja Express"

Daria Ładocha, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z popularnym programem „Azja Express”, postanowiła zakończyć swoją współpracę z programem. Decyzja o odejściu była dla niej bardzo trudna, ale jak sama podkreśliła, była wynikiem chęci podjęcia nowych zawodowych wyzwań. W ciągu swojej pracy w programie Ładocha zyskała ogromną popularność, a jej charyzma i zaangażowanie sprawiły, że stała się ulubienicą widzów.

Przeprowadziłam 48 osób przez 7 krajów na różnych kontynentach. Moi uczestniczy, wraz ze mną przełamywali swoje bariery i wychodzili ze strefy komfortu. Śmialiśmy się i płakaliśmy. Trzem parom miałam zaszczyt powiedzieć o zwycięstwie programu- że jako pierwsi ukończyli wyścig. Wyścig nie tylko z czasem, ale również z samym sobą. Bo wspólnie z tymi 24 parami wiemy, że każdy z nas zwyciężył w swoim własnym prywatnym wyścigu. Czas na moje kolejne „wyspy szczęśliwe” a program Azja Expres jak i karawana muszą iść dalej....Do zobaczenia na szlaku - napisała Daria w social mediach.

