Aktywne wakacje nie pozwolą się nudzić. Możesz spróbować kajakarstwa, nart wodnych, nurkowania, windsurfingu, raftingu, żeglarstwa, spacerów po górach lub zwiedzić odległe kraje.

Aktywność fizyczna na wakacjach nie musi ograniczać się do niespiesznego przepływania basenu w drodze po drinka w wodnym barze z opcją all inclusive. Relaksuj się, uprawiając sporty wodne, chodząc po górach czy jeżdżąc po mieście rowerem lub deskorolką.

Aktywny wypoczynek dla rodzin z dziećmi - wakacje nad morzem i jeziorami

Podczas wakacji z dziećmi ważny jest wybór interesujących rozrywek, aby rozbudzić w nich pasję do czegoś więcej niż pluskanie się w hotelowym basenie obok leżaka. Największy potencjał mają zalesione pojezierza i pasmo nadmorskie. Możesz zabrać rodzinę na wyprawę kajakową, w trakcie której zaplanuj przystanki na kąpiele na piaszczystych plażach lub pikniki. Ciekawym przeżyciem dla większych dzieci będą przejażdżki na bananie lub narty wodne. Nurkować mogą już 7-latki. Jeżeli wyjeżdżacie do Egiptu, Grecji lub Chorwacji, gdzie blisko plaży znajdują się rafy koralowe i kolorowe rybki, a twoje dzieci uwielbiają wodę, spakuj do walizki okulary do nurkowania z rurkami do oddychania i płetwy. Nawet nieumiejące jeszcze pływać maluchy będą mieć dużą frajdę, obserwując podwodne życie. Żeglarstwo to opcja dla czujących się pewnie na wodzie. Oprócz umiejętności prowadzenia łódki uważaj na słońce, by nie poparzyć się jego nadmiarem. Jako aktywny rodzic możesz spróbować windsurfingu, kitesurfingu, wakeboardu, a wypoczynek nad górską rzeką umożliwia uczestnictwo w spływach - rafting lub bardziej ekstremalny kanioning. Te sporty wymagają jednak fachowego wsparcia – przynajmniej na początku.

Single też mogą się dobrze bawić na aktywnych wakacjach

Jeśli nie masz dużej grupy znajomych, z którymi planujesz wspólne długie weekendy lub urlopowe wyjazdy, a większość przyjaciół jest w związkach, nie musisz spędzać wakacji na kanapie. Przeznaczaj dużo czasu na bieganie, jazdę na rowerze, rolkach, deskorolce, pływaj. Do tych czynności na świeżym powietrzu nie jest potrzebne towarzystwo. Wybór specjalnych ofert dla singli jest coraz atrakcyjniejszy. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie masz dzieci ani rodzinnych zobowiązań, możesz sobie pozwolić na dłuższe wakacje w bardziej egzotycznym miejscu. Gdy korzystasz z propozycji zorganizowanego wyjazdu tylko dla osób samotnych, wybieraj oferty, gdzie jasno zaznaczona jest wysokość dopłaty do pokoju jednoosobowego. Zdarza się, że podnosi to koszt całej wycieczki aż o 30%. Możesz też wybrać coraz częstszą możliwość zgody na łączony pokój, a w przypadku, gdy taka osoba się nie znajdzie, nie poniesiesz żadnego dodatkowego kosztu (np. na wycieczkach objazdowych). Bardzo popularne stają się safari, wyprawy trekkingowe czy górskie ekspedycje dla singli. W ekstremalnych warunkach ludzie bardziej się integrują, aktywny wypoczynek utrzymuje ich w dobrej formie i pozytywnie wpływa na ich wygląd. Sprzyja to nawiązywaniu znajomości, przyjaźni i nowych relacji.

