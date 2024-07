Renata Kaczoruk tłumaczy się ze swojego zachowania w programie "Azja Express"! Po ostatnim odcinku programu w stronę modelki posypały się liczne krytyczne komentarze za złe traktowanie w show partnerki Weroniki Budziło. Fanom nie spodobał się władczy, nakazujący ton, którym Renata Kaczoruk posługiwała się w stosunku do Weroniki. Po emisji odcinka w Internecie zawrzało! Krytyczne komentarze najwyraźniej dotknęły gwiazdę. Najpierw usuwała ona negatywne wpisy ze swojego profilu na Instagramie. A teraz zamieściła w sieci oświadczenie, w którym wyjaśnia, że wszystko jest kwestią montażu. A po obejrzeniu ostatniego odcinka, ona sama by siebie nie polubiła.

Its Showtime! Drodzy rozczarowani moim wizerunkiem w programie Azja Express.. Niedawny komentarz Przemka Salety zachęcił mnie do napisania do Was paru zdań... Nie dziwią mnie i nie pozostają mi obojętne Wasze reakcje. Też nie polubiłabym Siebie, gdybym wierzyła, że jestem taka jak w mozolnie zmontowanych 2 minutach wąsko wycinanych, pojedynczych fragmentach (!!) zdań... i zestawionych z nimi obrazów twarzy i akcji... wyciętych z 15h materiału... Nie było mi miło to oglądać. Byłam bardzo zaskoczona tą postacią na ekranie, ba, nie rozpoznałam jej i nie polubiłam. Drażniła mnie jej komiksowa, programowa jednowymiarowość. To na pewno w jakimś stopniu bywam Ja. Każdy ma wachlarz różnych zachowań- kamera rejestruje je wszystkie, ALE montażysta wybiera i zestawia ze sobą te, które składają się na założony obraz osoby- czasem krzywdząco. Ale to nie reportaż. To telewizyjne szoł. Sprzedajemy wyraziste emocje , konflikty... Serdeczne żarty, gdy napięcie spada nikogo nie interesują.

Więc oglądając odcinek Azja Express też oceniałam jego bohaterów z wygodnej kanapy przed telewizorem.. ale pamiętając jak powstawał ten materiał. Pamiętając wyczerpujące dni pełne stresujących, trudnych sytuacji, ale też pogodne chwile. Dlatego zazdroszczę Wam, że nie jesteście po naszej stronie i możecie sobie pozwolić na beztroskie oceny. Enjoy‼ - napisała Renata Kaczoruk na Instagramie.