Uwielbiany przez wielu Polaków program, "Azja Express" niestety dobiegł do końca. W tej edycji nie brakowało wrażeń i zwrotów akcji. Wiemy, kto ostatecznie wygrał!

"Azja Express": Kto wygrał program? Oto zwycięzcy

Kilkanaście tygodni temu osiem par wyruszyło w podróż po dwóch państwach w Azji - Filipinach i Tajwanie, mając tylko dolara dziennie do dyspozycji. Uczestnicy samodzielnie musieli postarać się o transport, nocleg i jedzenie, aby przetrwać. W tej edycji nie zabrakło zwrotów akcji i mocnych wrażeń. Stacja TVN postanowiła do 4. edycji "Azja Express" zaprosić naprawdę mocne nazwiska i przez kilka tygodni mogliśmy oglądać zmagania następujących duetów: Jana Błachowicza i Józefa Gąsienicy-Gładczana, Gabi Drzewieckiej i Jagny Niedzielskiej, Agnieszki i Piotra Głowackich, Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i jej córki Fabienne , Jessici Mercedes i Justina Kirschnera, Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka, Wiktora Dyduły oraz jego siostry Anny Chrzanowskej, a także Aleksandry Adamskiej i Eweliny Porczyk. Prowadzącą show niezmiennie została Daria Ładocha.

Po tygodniach zmagań w końcu zostały wyłonione cztery finałowe pary, a zostały nimi: Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska, Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, Marta i Fabienne Wiśniewskie oraz Piotr i Agnieszka Głowaccy. Ostatnio w "Dzień Dobry TVN", Daria Ładocha zapowiedziała, że ten finał show będzie inny niż do tej pory.

Jest to pierwszy w historii finał, kiedy mamy ostatni odcinek i cztery pary. To znaczy, że jeszcze bardzo dużo się wydarzy i to są nieprzewidziane zwroty akcji - zaznaczyła.

Twórcy programu postarali się, aby zadania finałowe były coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. w misji inspirowaną chińską grą Touhu, polegającą na trafieniu strzałą do wąskiego naczynia. Zadanie okaże się niezwykle trudne i wymagające dużej precyzji. Kolejne zadanie wydawało się o wiele prostsze - uczestnicy mieli do ułożenia puzzle, jednak pozory mogą mylić i to zadanie przysporzyło sporo kłopotów. Pierwsze dwie pary, które po wykonaniu misji, dotarły do prowadzącej w parku Youngchungang, miały możliwość wzięcia udziału w zadaniu finałowym i dołączyły do trzeciej drużyny, mającej już zapewnione miejsce w ostatecznej rozgrywce. Jako ostatnie na mecie były Marta Wiśniewska i jej córka Fabienne - tym samym obie panie pożegnały się z programem. Swoje amulety zdecydowały się przekazać Piotrowi i Agnieszce Głowackim.

Uczestników czekało także próbowanie lokalnych rarytasów takich jak balut, fermentowane tofu, kiszone jajka czy krew węża… Po wykonaniu wszystkich zadań pary otrzymały adres hotelu, do którego musiały się ścigać. Jednak to nie był koniec gry! W wyznaczonym pokoju czekała na nich skrzynia z informacją, kto rywalizuje na ostatnim finałowym odcinku - okazało się, że Agnieszka i Paweł Głowaccy muszą opuścić program, a w grze zostali Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska oraz Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan.

W centrum Tajpej na zwycięzców czekała Daria. Jako pierwsi na mecie byli Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan.

Kibicowaliście im?

