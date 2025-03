Daria Ładocha zelektryzowała ostatnio polskie media, informując, że odchodzi z "Azji Express". Widzowie bardzo się nią zżyli i zgodnie przyznawali, że ta świetnie odnajduje się w roli gospodyni takiego formatu. Niemal od razu zaczęły pojawiać się w sieci spekulacje, dotyczące tego, kto może zastąpić Ładochę. Typowano szczególnie jedną prezenterkę. Czy rzeczywiście spełnią się przypuszczenia fanów? Wszystko już wiadomo.

W niedzielę dowiedzieliśmy się, że Izabella Krzan przejmuje rolę prowadzącej programu "Azja Express", którą dotychczas pełniła Daria Ładocha. Ta zmiana jest jedną z najbardziej komentowanych informacji medialnych ostatnich dni. To właśnie Krzan od początku typowali internauci, bowiem niedawno ta zakończyła współpracę z Krzysztofem Stanowskim. Już wtedy było wiadome, że na decyzję wpłynęły jej nowe plany zawodowe. W "Dzień Dobry TVN" ogłoszono oficjalnie:

Nowy sezon popularnego show telewizyjnego "Azja Express" zapowiada się niezwykle emocjonująco. Szczegóły dotyczące uczestników oraz lokalizacji podróży mają zostać ujawnione wkrótce. Tymczasem sieć zalała lawina komentarzy, w których odbiorcy wyrażają skrajne dość opinie na temat Izabelli Krzan w "Azji Express". Wśród nich możemy przeczytać:

I super! Iza jest świetna i pokazała to w Kanale Zero! Zacznę oglądać Azję

