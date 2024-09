Anna Lewandowska świętuje tegoroczne urodziny w wyjątkowych okolicznościach. Trenerka pochwaliła się szeregiem kadrów z egzotycznej Azji i wspomniała nawet o ... dobrze znanym programie, "Azja Express". O co chodzi? Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska na wyprawie w Azji. Tak świętuje urodziny

Za nami drugi odcinek "Azja Express", czyli show, które niezmiennie wzbudza spore emocje wśród telewidzów. W tej odsłonie widzowie mogą oglądać na ekranach m.in. Aleksandrę Adamską czy Piotra Głowackiego, a archiwalne odcinki z udziałem innych gwiazd, takich jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na dobre zapisały się w pamięci Polek i Polaków.

Fani show TVN z pewnością zainteresują się też ... słowami Anny Lewandowskiej, które padły na jej InstaStories! Trenerka pokazała mnóstwo ujęć z Azji i nawiązała przy okazji do formuły popularnego programu:

Jesteśmy teraz w ''Azja Express'', w kolejnej części zmieniamy destynację, z Uluwatu teraz na Gili (...) będzie surfing - relacjonowała przejęta Anna Lewandowska.

Instagram @annalewandowska

Wygląda na to, że fani Anny Lewandowskiej, którzy spodziewali się, że zobaczą trenerkę w "Azja Express" muszą - przynajmniej póki co - porzucić nadzieje. Wiadomo jednak, że żona Roberta Lewandowskiego w szczególny sposób przeżywa urodzinowy wyjazd w towarzystwie przyjaciółki i sprawia jej on mnóstwo radości.

Instagram @annalewandowska

Mimo że Anna Lewandowska - póki co - nie szykuje się do występu w "Azja Express", jej fani są pod ogromnym wrażeniem pięknych widoków i krajobrazów, które mogą oglądać na instagramowym profilu trenerki:

Odpoczywaj i ładuj baterie

Takie widoki można oglądać godzinami

Wyglądasz cudownie!

My również życzymy Annie Lewandowskiej udanego wyjazdu i niezapomnianych wrażeń! Czekacie już na kolejne relacje z jej azjatyckiej wyprawy?

