Wielbiciele Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana są załamani odpadnięciem pary z programu "Azja Express". Wczorajszy odcinek show wzbudził ogromne emocje. Niestety - jedna z ulubionych par widzów musiała pożegnać się z programem. Zaraz po zakończeniu emisji odcinka w Internecie zawrzało! Portale społecznościowe wręcz zalały się pełnymi żalu komentarzami. Najwięcej z nich znalazło się oczywiście na Facebooku Małgorzaty Rozenek. Polecamy: Czy depresja jest dziedziczna? Genetyczne i środowiskowe przyczyny zaburzeń nastroju

Najgorzej. Teraz nie ma już po co oglądać... Nie mówcie do mnie teraz!! wrrrr!

Wielu widzów jest zachwyconych postawą Małgorzaty Rozenek! Pojawiły się wręcz komentarze, że swoją osobowością gwiazda urzekła nawet... swoich hejterów!

Zachwyty nad Małgorzatą Rozenek przeplatają się z hejtem na Renatę Kaczoruk, która odmówiła wczoraj powózki Majdanom. Fani "Azji Express" są bezlitośni dla modelki.

Teraz jedynym powodem do oglądania będzie wyczekiwanie odpadnięcia Renaty.

Gdyby nie Kaczoruk to państwo Majdanowie byli by w programie. Majdan pomógł jej, a ona mu nie??? Co to ma być?

Kubuś coś zamilkł na swoim profilu, jeszcze dwa odcinki temu próbował bronić " Renulki" a teraz nawet nie ma już co tłumaczyć....:) Pani Małgosiu, gratulacje i powodzenia w życiu:):)