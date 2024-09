Już od soboty, 31 sierpnia, widzowie będą mieli okazję ponownie oglądać zmagania gwiazd w uwielbianym show "Azja Express". Wśród programowych duetów pojawi się m.in. Aleksandra Adamska z siostrą. Kim jest Ewelina Adamska-Porczyk? Ma zaskakujące powiązania z show-biznesem!

Aleksandra Adamska w ostatnim czasie podbiła serca widzów z całej Polski. Jest najbardziej znana z roli w serialu "Skazana", gdzie wciela się w charakterystyczną postać Pati, co przyniosło jej dużą popularność i uznanie krytyków. Co więcej, aktorka miała szansę rozwinąć skrzydła w produkcji "Pati", która rozwija historię przyjaciółki serialowej Alicji Mazur ze "Skazanej". Teraz telewidzowie będą śledzić perypetie Aleksandry Adamskiej i jej siostry w 6. edycji "Azja Express".

Siostry Adamskie bardzo entuzjastycznie podchodzą do wspólnego udziału w show i już teraz zapowiadają, że była to dla nich wspaniała przygoda, która dodatkowo umocniła ich więź:

umocniłyśmy się. Też na nowych zasadach, bo też my ewoluujemy jako ludzie. Zmieniamy się. Same podjęłyśmy decyzję, że chcemy przeżyć tak ekstremalną przygodę i to nam dało jakiś nowy przyjemny rozdział w życiu. My się naprawdę dobrze znamy i się lubimy

- mówiła Aleksandra Adamska dla ''Co za tydzień''.