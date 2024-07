Michał Bryś zastąpił Wojciecha Modesta Amaro w szóstej edycji "Hell's Kitchen". Ale po takim poprzedniku Michał Bryś ma trudne zadanie zaskarbienia sobie sympatii widzów, a także szacunku uczestników. Czy szef kuchni i współwłaściciel warszawskiej restauracji L’enfant Terrible boi się porównań do Amaro, który zrezygnował z show?

Od dziecka miałem tak, że ciągnęło mnie do bycia liderem, dowódcą. I tym dowódcą byłem w poprzednim życiu, jeśli chodzi o show-biznes i tym dowódcą jestem teraz. Jestem sobą, robię swoje. Nigdy nie oglądałem się na to, co ludzie mówią, zawsze szedłem swoja drogą. Mam wytyczone swoje cele i się niczego nie boję - powiedział Party.pl Michał Bryś, nowy gospodarz Hell's Kitchen.