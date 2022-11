"Hell's Kitchen 7": Kto wygrał program? Wszystko jasne!

Już dziś poznamy zwycięzcę piątej edycji Hell’s Kitchen! Kto wygra? Spośród uczestników show Polsatu została tylko czwórka: Maja Jońska, Rafał Bukowski, Wojciech Bartczak i Wojciech Klimas. Kto z nich wygra? Na najlepszego kucharza czeka 100 tysięcy złotych nagrody oraz praca w Atelier Amaro - u szefa Piekielnej Kuchni Wojciecha Modesta Amaro. Głosuj też: Amaro czy Gessler? Wybieramy chefa wszystkich chefów! Maja Jońska jest jedyna kobietą, która przetrwała zmagania w Piekielnej Kuchni. Co ją w programie zaskoczyło najbardziej? Było kilka momentów, które potrafiły mnie zaskoczyć. Już myślałam, że trzeba się poddać - mówi przed kamerą Hell’s Kitchen. W czwórce finalistów jest też Wojciech Bartczak. Czy ma szanse na zwycięstwo? Jeżeli chcemy, to potrafimy osiągnąć sukces. Przykładem jest chef Amaro - mówi przed kamerą. O zwycięstwo będzie walczył również Wojciech Klimas. Jeśli mu się to uda, będzie to pierwszy krok w realizacji jego planów... Jakich? Własna restauracja, rodzina… Co jeszcze? Piąta edycja Hell’s Kitchen przeleciała błyskawicznie. Zobaczcie kogo jeszcze niedawno typowali na zwycięzcę uczestnicy show. Będziecie oglądać dzisiejszy finał? To już dziś po 20!