"Hell's Kitchen": Gwiazdor "Love Island" kolejnym uczestnikiem show! 

Wczoraj wiele emocji wzbudziła zajawka najnowszego odcinka "Hell''s Kitchen" , w której Wojciech Modest Amaro namiętnie pocałował jedną z uczestniczek, po tym jak przygotowała konkursowe danie. Wywołało to szok nie tylko wśród innych kucharzy w programie, ale również w sieci - Amaro ma przecież żonę. Szybko okazało się, że cała sytuacja na planie nie była dziełem przypadku. Przypomnijmy: Pocałunek Amaro nie był przypadkowy. Wiemy kim jest uczestniczka Jak doszło do tego, że Agnieszka Amaro pojawiła się w show męża? Żona słynnego szefa kuchni wyznała, że pomysł ten pojawił się z dnia na dzień i nie miała zbyt wiele czasu do namysłu. Twierdzi też, że towarzyszył jej ogromny stres, bo atmosfera "piekielnej kuchni" udzieliła się również i jej. Co ciekawe, inni uczestnicy nie przyjęli obecności nowej uczestniczki z entuzjazmem, wręcz przeciwni - były fałszywie uprzejme. Praktycznie z dnia na dzień dowiedziałam się, że jest taki pomysł. Decydując się na udział w programie nie sądziłam, że będzie to znaczna część tego odcinka. Byłam zestresowana, bo emocje uczestników udzieliły się również mi, a poza tym musiałam udawać, że z Modestem nic mnie nie łączy, więc trudno mi było nawet zerkać w jego stronę, żeby nie zdradzić się spojrzeniem. Uczestnicy byli bardzo podejrzliwi, zadawali mnóstwo pytań, na które musiałam na miejscu wymyślać odpowiedź. Dziewczyny, jedynie z pozoru były uprzejme, ale dało się wyczuć, że nie są przyjaźnie nastawione do nowej koleżanki - wyznała Amaro. Zobacz: Amaro pokazał żonę. Ładnia z nich para? Oczywiście kobieta nie ukrywa zachwytów nad swoim mężem, którego pracę mogła podejrzeć na planie "Hell''s Kitchen". Jej zdaniem Amaro musi być surowy, bo w jego oczach najbardziej liczy się zdanie klienta i to on musi być zadowolony. Zaskoczył ją natomiast ogromny szacunek...