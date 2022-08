"Hell's Kitchen": Zwyciężczyni "Top Model" kolejną uczestniczką kulinarnego show! 

Już wkrótce na antenie Polsatu wystartuje najnowsza edycja powracającego polatach formatu ""Hell's Kitchen". Piekielna kuchnia". Jak już wiemy, najnowszą edycję programu poprowadzi Mateusz Gessler. Pierwszy odcinek "Hell'd Kitchen" zostanie wyemitowany dokładnie 31 sierpnia, ale już teraz Polsat ujawnił nazwisko kolejnej uczestniczki kulinarnego show. To piękna modelka, która wygrała "Top Model"!

Zaledwie kilka dni temu Polsat zdradził nazwisko pierwszej uczestniczki kulinarnego show stacji. Okazało się wówczas, że w najnowszej edycji "Hell's Kitchen" weźmie udział Julia Oleś, była partnerka Kamila Durczoka. Teraz z kolei okazuje się, że programie pojawi się również zwyciężczyni programu "Top Model". W sieci pojawiła się już oficjalna informacja, że to Osi Ugonoh będzie miała okazję zaprezentować przed kamerami swoje umiejętności kulinarne!

🔥 Osi jest Polką nigeryjskiego pochodzenia i cały czas odkrywa co to znaczy być częścią tych dwóch kultur.

🔥 Jest modelką, dietetyczką i influencerką z holistycznym podejściem do zdrowia.

🔥Interesuje się psychologią, fitnessem i odżywianiem.

🔥 Uważa, że człowiek nigdy nie przestaje się uczyć i rozwijać, dlatego lubi stawiać się w sytuacjach, które pozwalają jej zdobywać nowe umiejętności.

🔥 Osi Ugonoh może się pochwalić tytułem Miss Africa, który zdobyła w Irlandii.

🔥 Wygrała 4 edycję „Top Model” i została ulubienicą widzów tego programu.

🔥 Nie czuje się mocna w kuchni typowo polskiej.

🔥 Zjedzenie dziwnych owadów mogłoby być dla niej sporym wyzwaniem- czytamy na Instagramie.