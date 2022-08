Julia Oleś w dniu śmierci Kamila Durczoka podzieliła się krótkim wpisem - na Instagram dodała fragment piosenki "My Way" i opis "tak jak prosiłeś". Blogerka otrzymała mnóstwo wsparcia od fanów, teraz więc zabrała głos. Powiedziała co przeżywa, a także podziękowała za wsparcie. Obiecała również, że zrobi coś wyjątkowego. Zobacz także: Na co zmarł Kamil Durczok? Przyczyny śmierci znanego dziennikarza Julia Oleś o śmierci Kamila Durczoka Kamil Durczok zmarł nagle we wtorek 16 listopada około 4:20 w katowickim szpitalu. Mimo, iż Durczok w swoim ostatnim udzielonym przed śmiercią wywiadzie wspomniał, że tryb życia, który prowadził przez wiele lat odbił się na jego zdrowiu, nikt nie spodziewał się, że dziennikarz odejdzie tak wcześnie. Z jego stratą nie mogą pogodzić się znajomi oraz przyjaciele. W żałobie pogrążyła się również jego była partnerka Julia Oleś. W dniu śmierci dziennikarza na jej Instagramie pojawiła się piosenka Franka Sinatry pt. "My way". Julia i Kamil byli parą niemal przez 2 lata. Rozstali się w nienajlepszych relacjach. Dzień po śmierci Kamila Durczoka na Instastories Julii Oleś pojawiły się podziękowania za wsparcie, kilka słów wyjaśnienia oraz plan jak uczcić pamięć zmarłego dziennikarza. Za mną kilka niełatwych chwil, przede mną też, ale pomyślałam, że może przekierujemy energię na coś dobrego - zaczęła Julia Oleś. Dodała również, że jest bardzo wdzięczna za zrozumienia i brak hejtu ze strony obserwujących, ponieważ obawiała się, że nie będzie mogła w spokoju przeżywać żałoby. Julia Oleś niedawno wydała kolejną książkę. Na piątek planowała spotkanie autorskie z fanami. Na swoim Instagramie przyznała, że wahała się co...