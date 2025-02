Z każdym odcinkiem "Farmy" dzieje się coraz więcej. W ostatnim odcinku pożegnaliśmy Ewina, widzowie nie mogą tego przeboleć:

Są też wściekli na zachowanie Ananasa i Michała w programie.

Burza po odcinku "Farmy". Widzowie mają dość Ananasa i Michała

Wielki finał "Farmy" odbędzie już 28 lutego 2025 roku. Dowiemy się, kto otrzyma "złote widły" i zgarnie główną wygraną. Zanim jednak uczestnicy trafią do finałowego tygodnia, czeka ich jeszcze całkiem sporo konkurencji. To, co wydarzyło się w ostatnim odcinku podzieliło fanów. Uczestnicy i uczestniczki połączyli się w damskie i męskie sojusze. Sieć zasypały komentarze, fani nie ukrywają oburzenia i komentują zachowania poszczególnych uczestników:

Bandi przez 3 dni chodził wyciszony a kombinował jak rozbić sojusz i zrobił to perfekcyjnie

Ananas na pewno nie zasłużył dotrwania do tego etapu...

Ananas znowu udowodnił, że się boi i jest tchórzem. Jego to już dawno nie powinno tu być.

Michał tak komentował farmerowanie Surfera a potem na jedno jego słowo zdradził swój sojusz

Nie ma męskiego i damskiego. Serfer i Bandi nadal cisną plan starego sojuszu. Żaneta też z nimi jest ale muszą mieć Kreta u dziewczyn. A Wiolka gada jej wszystko

Damski, Ananas postąpił tragicznie! Widać że się boi że chłopaki go wygryzą z farmy, więc niech Wiola, Żanetka i Kaja wygrają trzymam kciuki za nie!

Widzowie "Farmy" chcą wygranej Danki?

Danka chociaż niemalże od pierwszego odcinka "Farmy" wywołuje kontrowersje, to wielu fanów coraz bardziej przychyla się ku temu, że to ona powinna znaleźć się w finale:

Życzę Dance z całego serca, żeby wygrała za tą pogardę, którą jej okazują choć nie mają żadnego powodu, po prostu znaleźli kozła ofiarnego, żeby na nim się wyżywać

Danka wygraj to , na złość tym wszystkim obłudnikom

Niektórzy twierdzą również, że niedawno Patrycja wygrała się, że Danka będzie w finale "Farmy".

Ewin odpada z "Farmy"

Niestety w wyniku pojedynku "Farmę" musiał odpuścić Erwin. Fani programu nie mogą tego odżałować i nie szczędzą mu dobrych słów:

Najlepszy i najbardziej kulturalny chłopak z nich wszystkich. Młody jeszcze, nie wiele umie, ale wyniósł z domu dobre wychowanie, a to skarb. Gratulacje Erwin. Jesteś wygranym. Życzę wszystkiego najlepszego

Erwin, szacun za ostatnie słowa pod adresem Michała i Ananasa, szczera prawda

Najprawdziwszy z całej farmy a takich się nie lubi. Trzymaj się Erwin!

