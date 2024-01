Wojciech Modest Amaro wkroczył w nowy rok w naprawdę szczęśliwej aurze - właśnie okazało się, że restaurator i gwiazdor Polsatu zostanie dziadkiem. 51-latek zdradził szczegóły nowości w jego rodzinie i wprost nie może doczekać się, aż maluch pojawi się na świecie.

Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Modest Amaro w wieku zaledwie 51 lat zostanie dziadkiem. Właśnie do mediów trafiła informacja o tym, że gwiazdor telewizyjnych show powita na świecie wnuczkę lub wnuka. Córka żony Amaro, Agnieszki Amaro, z poprzedniego związku, jest w ciąży.

Wojciech Modest Amaro postanowił pochwalić się swoim szczęściem za pośrednictwem Instagrama. Wraz z żoną opublikowali wpis, w którym podzielili sie ze światem wspaniałymi informacjami.

Będziemy dziadkami! To najpiękniejsze wydarzenie nowego roku. Rita we can't wait to meet you (z ang. nie możemy się doczekać spotkania z Tobą - przyp. red.)

- pisze Wojciech Modest Amaro.