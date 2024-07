To oficjalne! Wiemy, kto zastąpi Wojciecha Modesta Amato w szóstej edycji programu "Hell's Kitchen". Jak podaje Polsat, będzie to Michał Bryś - szef kuchni i współwłaściciel warszawskiej restauracji L’enfant Terrible. Zobaczcie, kim jest nowy gwiazdor Polsatu.

Kto poprowadzi Hell's Kitchen? Michał Bryś - kim jest nowy prowadzący?

Po odejściu Wojciecha Modesta Amaro długo zastanawiano się, kto poprowadzi nową edycję kulinarnego show. A będzie to Michał Bryś! Kim jest? Nowy prowadzący "Hell's Kitchen 6" jest szefem kuchni i współwłaścicielem warszawskiej restauracji L’enfant Terrible. Michał Bryś został okrzyknięty tytułem "Szef Jutra 2016" przez Gault&Millau - polską edycję jednego z najbardziej prestiżowych przewodników kulinarnych świata. Już od września na antenie Telewizji Polsat Michał Bryś poprowadzi szóstą edycję najsłynniejszego kulinarnego show „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”.

W moim poprzednim życiu byłem reżyserem, scenarzystą, menadżerem artystów i producentem telewizyjnym – mówi o sobie Michał Bryś.

Przez 15 lat pracy w branży muzycznej i telewizyjnej udało mu się osiągnąć wiele sukcesów, zdobyć uznanie i pracować z najlepszymi, m.in.: z zespołem Hey, Kasią Kowalską, Kasią Nosowską, Perfectem i wieloma innymi artystami. Porzucił pracę na rzecz gotowania!

Michał Bryś nie skończył żadnej szkoły gastronomicznej, nie przeszkadzało mu to w zdobywaniu doświadczenia zawodowego na stażach w najlepszych restauracjach świata: De Librije w Zwolle (3 gwiazdki Michelin), The Ledbury w Londynie (2 gwiazdki Michelin), Geranium w Kopenhadze (3 gwiazdki Michelin), The Harwood Arms w Londynie (1 gwiazdka Michelin). Jednak pierwszą profesjonalną kuchnią, w której nowy prowadzący "Hell's Kitchen" miał szansę odbyć staż było Atelier Amaro - pierwsza polska restauracja wyróżniona gwiazdką Michelin.

Michał Bryś pasję do gotowania ma w genach. Jego rodzina prowadziła restaurację na Śląsku i zajmowała się młynarstwem i rzeźnictwem. W świat gotowania wprowadziła go babcia:

Babcia rewelacyjnie gotowała, była kucharką totalną i siedziała tylko w kuchni. Zawsze po szkole chodziłem do niej na obiad. Siedziałem w tej kuchni i patrzyłem, co tam się dzieje. Chłonąłem te zapachy i próbowałem tych wszystkich rzeczy – wspomina Michał Bryś

Michał Bryś ma wiele sukcesów na koncie. Po sześciu miesiącach od otwarcia, L’enfant Terrible otrzymała zaszczytne wyróżnienie 2 czapek przyznawane przez prestiżowy francuski przewodnik kulinarny Gault&Millau. Zdobyła również tytuł „Knajpy Roku 2014 według Czytelników Gazety Wyborczej” i zajęła 1. miejsce w rankingu najlepszych restauracji 2014 roku według KrytykaKulinarna.pl. Michał Bryś otrzymał także nagrodę magazynu Warsaw Insider - Best Newcomer 2014. Rok później został wyróżniony tytułem Szef Jutra Gault&Millau Tour 2015 regionu Centrum, a następnie otrzymał jedną z cenniejszych nagród międzynarodowego świata gastronomii - Szef Jutra 2016 Gault&Millau Polska. Restauracja L’enfant Terrible jako jedna z ośmiu restauracji w Polsce otrzymała 3 czapki i jedną z najwyższych not w tej kategorii - 15.5 punktu w przewodniku Gault&Millau Polska na rok 2016. W marcu 2016 roku restauracja Michała Brysia otrzymała również rekomendację czerwonego przewodnika Michelin. - czytamy w informacji prasowej.

Michał Bryś jest iluzjonistą polskiej gastronomii! Z wykształcenia i pierwszego zawodu aktor teatralny i filmowy, z zamiłowania - szef kuchni. Połączenie żywiołu kulinarnego i performatywnego da uczestnikom i widzom „Hell's Kitchen” zupełnie niepowtarzalne doznania– jest przekonany Maciej Nowak.

Szósty sezon Hell's Kitchen z nowym szefem kuchni Michałem Brysiem zadebiutuje we wrześniu na antenie Telewizji POLSAT.

Zaskoczeni?

Michał Bryś nowym prowadzącym Hell's Kitchen!

Zastąpi on Wojciecha Modesta Amaro?

