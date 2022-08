"Hell's Kitchen": Oto wszyscy uczestnicy 7. edycji! Kim są? 

31 sierpnia w środę o godz. 20:00 w Polsacie ruszy 7. edycja kulinarnego show "Hell's Kitchen"! Szefem kuchni został tym razem Mateusz Gessler. Poznajcie bliżej 14. uczestników, którzy powalczą o tytuł najlepszego kucharza, 100 tysięcy złotych i staż w jednej z restauracji Gesslera! Wśród nich m.in. znana z "Top Model" Osi Ugonoh!

"Hell's Kitchen" z Mateuszem Gesslerem

Program "Hell's Kitchen" wraca po kilku latach przerwy do Polsatu - pojawi się nowy szef kuchni - w tej roli Mateusz Gessler, znany wcześniej z programów TVN, m.in. "MasterChef Junior". Od lat z sukcesem prowadzi kilka restauracji, m.in. w Warszawie ("Warszawa Wschodnia" czy "Ćma").

A kto powalczy o zwycięstwo? Oto oni! Zdjęcia oraz sylwetki - materiały prasowe Polsatu.

Osi Ugonoh w "Hell's Kitchen"

Wiek: 28 lat

- Każdy nazywa ją Osi. Jest Polką, nigeryjskiego pochodzenia i cały czas odkrywa, co to znaczy być częścią tych dwóch kultur. Jest ciekawa świata, ludzi, jak i jedzenia z różnych rejonów

- Jest modelką, dietetyczką i influencerką z holistycznym podejściem do zdrowia. Interesuje się psychologia, fitnessem i odżywianiem. Uwielbia próbować nowych rzeczy w kuchni, w sposobie trenowania i w sposobie odżywiania

- Może się pochwalić tytułem Miss Africa, który zdobyła w Irlandii. Wygrała czwartą edycję „Top Model” i została ulubienicą widzów tego programu

- Myśli, że człowiek nigdy nie przestaje się uczyć i rozwijać, dlatego lubi stawiać się w sytuacjach, które pozwalają jej zdobywać nowe umiejętności

- Lubi tworzyć zdrowe potrawy. Nie czuje się mocna w kuchni typowo polskiej i azjatyckiej. Zjedzenie dziwnych owadów mogłoby być dla niej sporym wyzwaniem

Michał Kurczewski w "Hell's Kitchen"

Wiek: 34 lata

- Jest szefem kuchni w tawernie w Gdańsku

- Wcześniej pracował w restauracjach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji

- O swoim życiu prywatnym mówi, że jest singlem po przejściach

- Zgłosił się do programu, żeby przeżyć przygodę życia, ale też wywalczyć szansę na fajniejsze życie zawodowe po „Hell's Kitchen”

- Nie radzi sobie z deserami. Nigdy nie odważyłby się zjeść czerniny

- Jego mocną stroną jest kuchnia staropolska i włoska

Marta Spilarewicz w "Hell's Kitchen"

Wiek: 25 lat

- Pewna siebie i zdeterminowana. Twierdzi, że ma mocny i dominujący charakter

- Pracowała jako kelnerka, a później pomoc kuchenna. Po dwóch miesiącach awansowała na kucharza

- Woli pracować z mężczyznami niż z kobietami, bo są konkretni i nie plotkują

- Kocha muzykę. W wolnych chwilach lubi śpiewać

- Nie potrafi przyrządzić homara

- Dobrze czuje się w kuchni polskiej i włoskiej, a najlepiej w daniach z makaronem

Marcin Rybak w "Hell's Kitchen"

Wiek: 33 lata

- Trener personalny, pracujący w jednej z warszawskich siłowni

- Praca jest jednocześnie jego pasją. Kocha sport, w szczególności kulturystykę. Wspólnie z kolegami stworzył domową siłownię z desek i wiader wypełnionych betonem

- W okresie pandemii przeprowadził w internecie około 300 darmowych treningów live

- Jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza nie tylko treści związane ze sportem, ale także ze zdrowym żywieniem

- Na koncie IG @kuchniarybaka stara się pokazać, że zdrowe jedzenie wcale nie musi być nudne i monotonne

- Daniem, którego nie znosi, jest tatar

- Dobrze czuje się w kuchni włoskiej i polskiej

Maciej Adamczyk w "Hell's Kitchen"

Wiek: 37 lata

- Maciej Adamczyk to warszawiak z prawej strony Wisły.

- Ma żonę, dwóch synów i magisterkę z kulturoznawstwa.

- Od 13 lat robi stand-up. Poza tym pisze teksty ludziom, „dośmiesza” to co napisali, tworzy

scenariusze, skecze i robi konferansjerkę.

- Prowadzi piątkowe poranki w Radiu Kampus.

- Jest zapalonym działkowcem. Ma warzywniak, kompost i pojemniki na deszczówkę.

- Gotować nauczyła go mama. Był najstarszym dzieckiem, a więc czy chciał czy nie, musiał pomagać w kuchni

- Gotowanie jest dla niego relaksem, pewnego rodzaju medytacją, bo wtedy wszystko wokół przestaje mieć znaczenie. To też jego sposób na pokazanie ludziom, dla których gotuje, że mu na nich zależy.

- Lubi kuchnię azjatycką i włoską. Słabo radzi sobie ze słodyczami.

- Nie je mięsa i nie za bardzo potrafi z nim pracować w kuchni.

- Kocha swoją rodzinę nad życie, ale chętnie odpocznie w programie od dwóch rozbrykanych dzieciaków.

Karolina Stolarska-Bigos w "Hell's Kitchen"

Wiek: 31 lat

- Szczęśliwa żona oraz mama pięcioletniej Pauliny i trzyletniego Miłosza

- Do niedawna zawodowo związania z administracją samorządową. Ponadto od dwunastu lat jest druhną w OSP w Bojszowach

- Po latach pracy w urzędzie postanowiła zmienić swoje życie i poświęcić się największej pasji, otwierając sklep internetowy z dodatkami do wypieków. Na profilu instagramowym @slodkitemat stara się zarażać miłością do pieczenia i dobrej kuchni

- Marzy, by któregoś dnia przebudzić się w San Francisco, kupić chleb w najlepszej piekarni świata „Tartine Bread” i zjeść go na śniadanie z prawdziwym masłem - naszym polskim

- Ma słabość do makaronów, wytrawnego wina i widoku wyrastającego ciasta drożdżowego. W jej kuchni nie może zabraknąć czosnku i dobrej kawy

- Jej mocną stroną jest kuchnia włoska i oczywiście słodycze. Jak twierdzi, nie radzi sobie natomiast z owocami morza

- Obawia się, że jej wiedza nie jest wystarczająca do „Hell's Kitchen”, ale nie zamierza się poddawać. Jej motywacja, to zapewnienie dzieciom lepszego życia

Kamil Krupicz w "Hell's Kitchen"

Wiek: 33 lata

- Śpiewający i tańczący aktor, mający na koncie występy na deskach wielu warszawskich i krakowskich teatrów

- Aktywny w mediach społecznościowych. Prowadzi dwa kanały na Instagramie - jeden z improwizowanymi kreacjami aktorskimi, drugi z przepisami na fit potrawy

- Uwielbia podróże. Jak sam mówi, lubi zagubić się w lokalsowych zakamarkach, gdzie może zapomnieć o bożym świecie

- Podkreśla, że jest głodny szybkiego życia w wielkomiejskiej dżungli i uzależniony od endorfin po codziennym porannym crossficie

- Jego ulubione potrawy to tradycyjne polskie gołąbki oraz... czernina!

- W kuchni słabiej radzi sobie z wypiekami

- W programie chce uczyć się od najlepszych i sprawdzić, czy umie działać pod presją

Julia Oleś w "Hell's Kitchen"

Wiek: 32 lata

- Julia jest pewną siebie i przebojową kobietą, matką i partnerką. Prowadzi dwa biznesy, w tym wydawnictwo, gdzie publikuje również swoje książki

- Nie boi się wyzwań, lubi być liderem i działać pod presją czasu

- Mówi, że jest pisarką, dziennikarką i influencerką. Gotuje, pisze i uwielbia, kiedy jest intensywnie

- Jest peskatarianką, je ryby i owoce morza. Zdarza jej się zjeść mięso w dobrej restauracji, ale boczku, parówek i kurczaka w jej lodówce nikt nie znajdzie

- Uwielbia gotować, ale też przykłada dużą wagę do zdobywania wiedzy w tematyce kulinarnej. Jej partner świetnie gotuje i chętnie razem tworzą ciekawe i smaczne dania

- Ma już swoją pozycję w mediach społecznościowych i nie chciałaby jej stracić, ale jest gotowa, aby zmierzyć się w programie z nowymi wyzwaniami i z samą sobą,

- Czuje się dobrze w kuchni włoskiej, indyjskiej i w deserach

Jarek Gruda w "Hell's Kitchen"

Wiek: 27 lat

- Sam o sobie mówi, że jest typem niepokornym, ale o misiowatym sercu

- Przeszedł casting do jednej z wcześniejszych edycji „Hell's Kitchen”, ale wówczas wybrał wojsko i kobietę. Teraz podkreśla, że żałuje...

- Jest pewny siebie i zdeterminowany, by tym razem nie stracić szansy, jaką może mu dać udział w programie

- Prowadził swojego food trucka, a obecnie pracuje jako pizzerman w restauracji

- W wolnych chwilach rozwija pasję muzyczną, grając w zespole na perkusji

- Dobrze czuje się w kuchni włoskiej i polskiej, a jego mocną stroną są śniadania

- Jak przyznaje, jego słabsza strona to kuchnia Fusion

Ina Rybarczyk w "Hell's Kitchen"

Wiek: 33 lata

- Absolwentka grafiki na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych

- Założycielka bloga truetastehunters.com z wegańskimi przepisami pozbawionymi glutenu i cukru, autorka trzech książek kulinarnych

- Od sześciu lat prowadzi warsztaty w studiach kulinarnych w całej Polsce

- W wolnym czasie maluje i trenuje pole dance

- Mówi o sobie, że jest nieprzewidywalna i bardzo emocjonalna. W pracy czuje odpowiedzialność za zespół, a w razie niepowodzenia śmiało bierze winę na siebie

- Nie je mięsa i - jak twierdzi - nie potrafi go przyrządzić, podobnie jak ryb i owoców morza

- Zapewnia, że w programie jest gotowa na wszystkie wyzwania. Nawet jeśli będą wiązały się ze złamaniem wegańskich przekonań

Igor Łubkowski w "Hell's Kitchen"

Wiek: 24 lata

- Wychowywał się w Wielkiej Brytanii, więc to angielski jest jego pierwszym językiem

- Wziął udział w programie „Love Island. Wyspa miłości”, gdzie poznał Magdę - swoją nieodłączną drugą połówkę

- Na co dzień jest influencerem - prowadzi ze swoją dziewczyną kanał na YouTube związany z podróżami. To z licznych wyjazdów czerpie dużo kulinarnych inspiracji. Pasjonuje się też fotografią

- Mediami społecznościowymi zainteresował się w wieku osiemnastu lat, kiedy rozpoczęła się jego przygoda z muzyką i didżejowaniem. Potem wyjechał na jakiś czas do Azji, gdzie z kolei wziął udział w kursie przygotowywania potraw azjatyckich. To zainspirowało go do dalszego gotowania. Po przeżyciu trzęsienia ziemi wrócił do Wielkiej Brytanii

- Pasją do gotowania zaraziła go mama. Podczas studiów mieszkał w domu z sześcioma współlokatorami, dla których szykował obiady. Jego pierwszym kontaktem ze światem profesjonalnej gastronomii była praca na zmywaku i jako pomoc kuchenna w jednej z topowych brytyjskich restauracji

- Dzięki pobytowi w Azji dobrze czuje się przygotowując dania kuchni tajskiej, a słabiej z kuchnią polską i z deserami

- Nie boi się pracy pod presją czasu i krzyczącego szefa, ale boi się tęsknoty za swoją dziewczyną

Hubert Jabłoński w "Hell's Kitchen"

Wiek: 23 lata

- Hubert marzył o udziale w programie „Hell’s Kitchen” odkąd skończył czternaście lat. Chciał się zgłosić, kiedy osiągnął pełnoletność, ale wtedy skończyła się emisja programu

- Uwielbia polską kuchnię, a zwłaszcza schabowego w wykonaniu swojej babci.

- Sam pisze o sobie tak: „Moją supermocą jest sposób łączenia nowoczesności z klasyką, którą nazywam klasyką z lekkim twistem. Uwielbiam klasyczne dania w nowoczesnej odsłonie, bądź połączone z klasycznym daniem zupełnie innej kuchni. Są to konsekwencje pracy z szefem Aytem Erdoganem, który pokazał mi jak świetnie można się bawić łącząc na talerzach różne kultury”

- Hubert uwielbia też kuchnię azjatycką, ale nie jest mocny w niej kulinarnie. Desery też nie są jego mocną stroną

- Jego drugą pasją, oprócz gotowania jest pożarnictwo. Od dwóch lat jest czynnym strażakiem i bierze udział w akcjach ratowniczych

Anna Anklewicz w "Hell''s Kitchen"

Wiek: 37 lat

- Przez kilka lat pracowała jako szef kuchni w Świebodzinie

- Planowała otwarcie swojej restauracji, ale przeszkodził w tym wybuch pożaru. Lokal spłonął, a Ania straciła wszystkie pieniądze zainwestowane w to miejsce

- Jest samotną matką. Jak sama mówi, chce pokazać córce, że kobiety mogą sporo osiągnąć w świecie kulinarnym

- Twierdzi, że jest na tyle zdeterminowana, żeby wygrać „Hell's Kitchen”

- Czuje się mocna w kuchni śródziemnomorskiej i daniach z wołowiny

- Anna lubi polować i dobrze radzi sobie z obróbką dziczyzny. Chce promować kulturę łowiecką

Agata Wójcik w "Hell's Kitchen"

Wiek: 27 lat

- Pracuje w fabryce czekolady w Niemczech, jako operator maszyn produkcyjnych

- Przed pandemią była mistrzem sushi w kilku restauracjach

- Założyła własną firmę, w której jako szef kuchni przygotowywała menu oraz sama gotowała dania na prywatne przyjęcia

- Jest wegetarianką, ale nie ma problemu z przyrządzaniem w kuchni mięsa

- Uważa, że jej supermocą jest przygotowywanie czegoś z niczego. Nie boi się wyzwań i pracy pod presją

- Czuje się pewnie w tym co robi i nie ma obaw przed wydawaniem poleceń większej grupie

- Dobrze czuje się w kuchni polskiej, śródziemnomorskiej i wegańskiej

Za kogo będziecie trzymać kciuki?

