Na to trio czekali wszyscy. Wraz z Majką Jeżowską i Michałem Danilczukiem dziś gościnnie wystąpiła Maffashion. Do tej pory inflencerka kibicowała ulubionej parze z publiczności. Gdy okazało się, że uczestnicy będą mieli okazję zaprosić do występu gościa specjalnego fani nie mieli wątpliwości, kto to będzie. Zobaczcie, jak poradzili sobie Maffashion, Michał Danilczuk i Majka Jeżowska we wspólnym tańcu.

Maffashion, Michał Danilczuk i Majka Jeżowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Wszyscy drżą na myśl o tym, kto odpadnie w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". W grze pozostało pięć par a w półfinale jest miejsce tylko dla czterech. W specjalnej odsłonie tańca z zaproszoną gwiazdą, Majka Jeżowska zdecydowała się zaprosić Maffashion. Julia Kuczyńska w poprzedniej edycji również tańczyła z Michałem Danilczukiem, docierając aż do półfinału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce. "Taniec z Gwiazdami" okazał się dla niej nie tylko wielką przygodą ale również odmienił jej życie prywatne. O jej relacji z Michałem Danilczukiem mówiło się całkiem sporo, jednak sami zainteresowani nie komentowali tego zamieszania. W jednym z pierwszych odcinków obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" o relacji Maffashion i Danilczuka wygadał się Rafał Maserak.

Dziś Maffashion powróciła na parkiet towarzysząc Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi. Jurorzy nie szczędzili zachwytów w swoich ocenach:

Widać było i czuć porozumienie między partnerami na parkiecie

Świetny utwór, cudowna choreografia i pięknie podkreśliliście wasz przekaz w choreografii. Majka chciałbym Ci podziękować, że nie tylko tańczysz ale motywujesz ludzi i im pomagasz - powiedział Rafał Maserak.

Jeśli chodzi o taniec współczesny to fajnie ze trafiło wam się na koniec, bo możemy wrzucić czego nasze ciało się nauczyło, na co się pootwieraliśmy.

Majka Jeżowska, Michał Danilczuk i Maffashion otrzymali 37 punktów.

Wielki powrót Maffashion do "Tańca z Gwiazdami" również nie pozostał niezauważony:

Jakby wczoraj wyszła z treningu - zauważyła Iwona Pavlović.

Co tydzień jest na widowni, więc cały czas z nami tu tańczy - zauważył Maserak.

Nawet Majka Jeżowska nie miała wątpliwości, że to będzie dobry występ. Tak powiedziała Julii Kuczyńskiej na treningach: "Dogadamy się w tym trio". Paulina Sykut dodała:

Julka fajnie, że jesteś z nami i nam tu towarzyszysz co tydzień.

Julia Kuczyńska po występie z Michałem Danilczukiem i Majką Jeżowska powiedziała:

Cieszę się, że tańczyliśmy do tego utworu, bo mówi o tym, jak ważni są ludzie

A Michał Danilczuk dodał:

Cieszę się, że zatańczyłaś z nami

