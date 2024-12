Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się w 4. edycji show. Fani od początku mieli okazję śledzić ich rozwijającą się relację. Po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu, para zdecydowała nie rozstawać się z kamerami, jednak od tamtego czasu robią to już na własnych zasadach. Na swoim kanale na Youtube rozpoczęli kolejne już vlogmasy, a świąteczny prezent, jaki przygotował dla żony Wojciech, sprawił, że aż się popłakała. Marzenie Agnieszki zostało spełnione.

Wojciech spełnił wyjątkowe marzenie Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Niedawno Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kupili nowy dom, do którego planują się przeprowadzić już w przyszłym roku. Aktualnie rozpoczynają pracę nad miejscem swoich marzeń i pierwszymi pomysłami dzielą się ze swoimi widzami w sieci. Internauci są zauroczeni tą parą już od czasów emisji programu, w którym się poznali. Od jakiegoś czasu jednak 4. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest dostępna w sieci i małżonkowie nie mogli sobie powspominać fragmentu eksperymentu, który jednocześnie dokumentalizował początki ich związku. Agnieszka nie raz powtarzała, że marzy o tym, by mieć te odcinki w domowym archiwum. Wojciech zdecydował się spełnić marzenie żony i zrobił wszystko, by TVN udostępnił mu te niezwykle ważne dla nich odcinki programu. Taki własnie prezent wręczył żonie z okazji zbliżających się Mikołajek. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aż popłakała się, gdy zobaczyła, co przygotował dla niej mąż:

Co to będzie - ekscytowała się nawet Tosia, podczas otwierania prezentu.

Kiedyś z tego też skorzystasz - powiedział córeczce Wojtek.

Agnieszka do samego końca nie domyślała się, czym zostanie obdarowana:

Ale cudownie, ja Cię kręcę, jak Tyś to załatwił? (...) Ja się chyba popłaczę

Youtube Życie od pierwszego wejrzenia

Wojciech ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa radości z emocji, które jego podarunek wywołał w Agnieszce: "Dlatego byłem tak podekscytowany" - mówił. Fani również nie ukrywali wzruszenia, że Agnieszka i Wojtek będą mogli cieszyć się tą wyjątkową pamiątką w każdej chwili.

Wow, ale super prezent, taka piękna pamiątka, brawo Wojtek

(...) mega się Was ogląda, aż się buzia raduje, prezent mega Wojtka... Super pamiątka na całe życie. 4 -tą edycję obejrzałam całą. Uwielbiam Was od samego początku. Super z Was rodzinka

Aga popłakałam się razem z Tobą, super prezent

Mega prezent od męża, jesteście cudni

Agnieszka i Wojtek mogą bez wątpienia powiedzieć, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" odmienił ich życia. Dziś są szczęśliwymi rodzicami córeczki Tosi, chociaż ich droga do rodzicielstwa przepełniona była bólem. Kiedy zakochani zdecydowali się po latach wziąć kolejny ślub, tym razem kościelny, podczas wesela przygotowali dla siebie i gości specjalny film, w którym wspominali urywki z szalonego ślubu, który odbył się w ramach programu TVN i stał się początkiem ich wspólnej drogi i szczęśliwego związku.

