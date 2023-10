O zmianach w Polsacie jest głośno od kilku tygodni - a to wszystko za sprawą nowego dyrektora programowego stacji, Edwarda Miszczaka. Po tym, jak wiele emocji wzbudziło zwolnienie Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom", teraz media obiegła informacja o tym, że popularny program stacji znika z anteny na dobre. Mowa o... "Hell's Kitchen", w którym ostatnio w roli gospodarza był Mateusz Gessler. Co teraz z prowadzącym show? Znane są szczegóły.

Reklama

To koniec "Hell's Kitchen". Co z Mateuszem Gesslerem?

Edward Miszczak od kilku miesięcy sprawuje rolę dyrektora programowego stacji Polsat. Były dyrektor programowy stacji TVN zastąpił na tym stanowisku Ninę Terentiew. Edward Miszczak już kilkukrotnie zaskoczył widzów Polsatu odważnymi zmianami w programach stacji. Wszystko zaczęło się od zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej z "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiele emocji wzbudziło też zwolnienie Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom" i zastąpienie jej Elżbietą Romanowską. "Taniec z gwiazdami" podobno też czeka prawdziwa rewolucja, a jej efekty zobaczymy już wiosną 2024.

Tymczasem portal Plejada.pl poinformował, że Edward Miszczak podjął kolejną, odważną decyzję, bowiem z anteny na dobre znika "Hell's Kitchen". Jaki los czeka zatem prowadzącego kulinarne show, Mateusza Gesslera, który całkiem niedawno dołączył do Polsatu?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Edward Miszczak komentuje zamieszanie wokół programu: "Potwierdzam, że..."

Według informacji uzyskanych przez "Plejada.pl", Mateusz Gessler ma dostać nowe show, które będzie emitowane na antenie TV4. Program ma nosić tytuł "Para do gara". Na czym będzie on polegał? W każdym odcinku zobaczymy trzy pary - Mateusz Gessler będzie prezentował połowie drużyny przepis na danie, który uczestnicy będą musieli przekazać swoim kompanom, by następnie mogli oni wykonać danie. Na wykonanie całego zadania będzie tylko 60 minut.

Mat. prasowe

Zobacz także: Edward Miszczak pogodził się z Dodą po latach. Zdradził nam, dlaczego

Reklama

Co myślicie o kolejnych zmianach w Polsacie? Myślicie, że zastąpienie "Hell's Kitchen" nowym, kulinarnym show to dobry pomysł? Wygląda na to, że jesienna ramówka w Polsacie zapowiada się naprawdę ciekawie...