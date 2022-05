Mateusz Gessler będzie chyba największą gwiazdą "MasterChef Junior"! Dlaczego? Początkowo wszyscy byli zaskoczeni, że jurorem nowego show został Mateusz Gessler a nie Magda Gessler. Zdaniem producentów programu "MasterChef Junior" Mateusz Gessler ma wszelkie zadatki, by widzowie go pokochali. Czy tak będzie? Przekonamy się już dziś! Mateusz Gessler zamiast Magdy Gessler - dlaczego? Jury w składzie Michel Moran, Anna Starmach i Mateusz Gessler wybrało już finałową czternastkę. Jak podawał magazyn "Flesz" do programu zgłosiło się aż... 500 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Ale producentów zachwycili nie tylko mali kucharze. Na nową gwiazdę telewizji wyrasta właśnie Mateusz Gessler, oceniający gotujące dzieci. Poznajesz Mateusza i od razu go kupujesz - mówią osoby z TVN. Mateusz pochodzi ze słynnego klanu Gesslerów (Zobacz: Magda, Mateusz, Marta... Poznaj rodzinę Gesslerów! Wyjaśniamy, kto jest kim w klanie restauratorów!) Producenci programu są zachwyceni współpracą z Mateuszem Gesslerem. Kamera pokochała kolejną osobę z rodziny Gesslerów. Jednak wszyscy zachodzą w głowę, jak to się stało, że to Mateusz, a nie Magda zasiada w składzie jury "MasterChef Junior". Czy TVN chciał tym zaskakującym wyborem podgrzać atmosferę wokół nowego programu? Nie o to chodzi! Wygrał casting do programu, po prostu był najlepszy - mówiła o Mateuszu Gesslerze w rozmowie z magazynem "Flesz" osoby z produkcji. Dlaczego Mateusz Gessler wolał "MasterChefa", a nie "Hell's Kitchen"? Mateusz Gessler wcześniej odrzucił propozycję Polsatu, aby prowadzić polską edycję "Hell's Kitchen". W rozmowie z "Fleszem" tłumaczył, że to dlatego, iż nie odpowiadała mu agresywna...