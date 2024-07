Mateusz Grędziński wygrał 7. edycję The Voice of Poland! W finale zaśpiewał dwa razy w duecie - jeden raz ze swoim trenerem Andrzejem Piasecznym, a drugi z Margaret. Jaki utwór wybrała dla Mateusza Margaret? "Just The Two Of Us", który śpiewa na płycie w duecie z Mattem Duskiem. Mówi się, że od siły popularności gwiazdy, z którą uczestnik śpiewa duet w finale Voice'a, w 50% zależy wygrana. Czy Margaret zatem pomogła Grędzińskiemu?

Małgosia jest bardzo profesjonalną wokalistką i fajnie, że udało nam się zaśpiewać tę piosenkę. Oryginalnie ona ją śpiewa z Mattem Duskiem, więc na mnie spoczywała ogromna odpowiedzialność. Ale Gosia to wspaniała, przepiękna osoba, do tego profesjonalna to czego chcieć więcej? Cieszę się, że akurat trafiłem na nią! - powiedział Party.pl Mateusz Grędziński

Margaret i Mateusz Grędziński przed wejściem na scenę Voica.

Mateusz Grędziński zdobył tytuł najlepszego głosu w Polsce - wygrał The Voice of Poland 7.