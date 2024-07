1 z 9

7. edycję "The Voice of Poland" wygrał Mateusz Grędziński - z drużyny Andrzeja Piasecznego! Otrzymał tytuł najlepszego głosu w Polsce i wygrał kontrakt z wytwórnią płytową! A także Skodę Kodię i 50 tysięcy złotych od Studia Joanna. Jak wyglądała jego droga do wygranej? Posłuchaj piosenek, które Grędziński zaśpiewał w programie i sam oceń czy zasłużył na wygraną!

Jedną z pierwszy osób, które pogratulowały Mateuszowi Grędzińskiemu wygranej był Liber, który już raz z wokalistą współpracował. czy teraz znowu nawiążą współpracę?

Mateusz Grędziński przesłuchanie w ciemno.

Wypowiedzi jurorów przy przesłuchaniu w ciemno.