Koniec domysłów! Wiemy już kto poprowadzi 15., jubileuszową edycję "The Voice Of Poland" w TVP 2! Do tej pory gospodarzem muzycznego show był Tomasz Kammel - miał okazję prowadzić lub współprowadzić aż 13 odsłon show. W tej nowej zastąpi go prezenterka, która jeszcze jakiś czas temu pracowała w Polsacie!

Kto poprowadzi "The Voice of Poland 15"? Jest fanką show od początku!

Już od 7 września widzowie TVP 2 będą mogli oglądać nową, 15. serię "The Voice of Poland". Oczywiście nie zabraknie zmian - w składzie jury zobaczymy nowych i powracających trenerów, którzy usiądą obok Lanberry oraz Tomsona i Barona. Nieoficjalnie mówi się, że będą to Michał Szpak oraz Kuba Badach. Oficjalnych informacji w tej kwestii nie ma, produkcja ujawniła jednak, kto poprowadzi nadchodzącą edycję programu. A będzie to Paulina Chylewska!

Paulina Chylewska w TVP

Paulina Chylewska przez ostatnie 7 lat pracowała w Polsacie, w sportowej redakcji. Do TVP dołączyła już jakiś czas temu - zaczęła od poprowadzenia festiwalu w Opolu. Teraz została gospodynią "The Voice of Poland" co od zawsze było jej wielkim zawodowym marzeniem - program ogląda bowiem od pierwszej edycji:

Muszę powiedzieć, że właściwie w każde wakacje przypominam sobie te najlepsze, najwspanialsze wykonania. Piękne głosy, super wokaliści, świetni ludzie. Mam zawsze wrażenie, że to jest taka energia, która niesie nie tylko w samym studiu, ale też niesie widzów przed telewizorami. Ja sama oglądam The Voice of Poland od chyba pierwszej edycji. I oni spełniają swoje marzenia. Przychodzą do tego programu, żeby spełnić swoje marzenie. I ja też będę spełniać swoje marzenie, bo 15., jubileuszową edycję tego programu będę miała wielką przyjemność poprowadzić. Bardzo się cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać mówi Chylewska

Media donosiły, że "The Voice Of Poland" poprowadzą dwie kobiety - plotkowało się o duecie Chylewskiej z Michaliną Sosną, gwiazdą "M jak miłość". Ale czy tak się wydarzy, pozostaje czekać na kolejne oficjalne informacje od producentów show.

Warto dodać, że stacja szykuje się również do "The Voice Senior". Trenerami tego programu mają być Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Pudelek.pl podał, że czwartą jurorką zostanie Tatiana Okupnik.

