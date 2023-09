Widzowie "The Voice of Poland" mają dość. "Znowu wygrała ckliwa historia"

Po ostatnim odcinku "The Voice of Poland" nie brakuje głosów niezadowolenia. Widzowie twierdzą, że jurorzy są przewidywalni, a muzyka zeszła na dalszy plan. Najsłabsza edycja?

W 14. edycji "The Voice of Poland" nie brakuje utalentowanych uczestników i mogłoby się wydawać, że widzowie będą zadowoleni z wysokiego poziomu muzycznego show. Po ostatnim odcinku nowej odsłony programu jednak pojawiła się spora krytyka, a nawet głosy, według których jest to jak dotąd najsłabsza edycja ze wszystkich. Skąd wzięło się rozczarowanie oglądających? Internauci wskazują na przewidywalność jurorów oraz fakt, że umiejętności osób biorących udział w "The Voice of Poland" przestały się liczyć.

"The Voice of Poland": Widzowie gorzko oceniają nową edycję

Sobotni odcinek "The Voice of Poland" zebrał mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie mają kilka poważnych zarzutów wobec produkcji. Zdaniem oglądających TVP faworyzuje poszczególnych wykonawców oraz skupia się na "smutnych historiach do opowiedzenia" uczestników, przez co decyzje jurorów stały się łatwe do przewidzenia. Pojawiły się pytania o to, czy twórcy programu nie zapomnieli o tym, że "The Voice of Poland" jest przede wszystkim show muzycznym.

Najsłabsza edycja. Jurorzy zrobili się przewidywalni i wiadomo, kiedy fotele się odwrócą. Niestety, nie wtedy gdy za ich plecami jest utalentowany uczestnik — napisał internauta.

Znowu wygrała "ckliwa historia". Im gorzej w życiu, tym większa szansa na udział w show. Co z talentem? Co z charyzmą? Co z ruchem na scenie i interakcją z widownią? Jestem rozczarowany — dodał inny widz.

Fani "The Voice of Poland" są jednak zgodni co do talentu Ingi Marukyan. Ormianka urodzona w Polsce podbiła serca internautów i zyskała sporą popularność. Wcześniej kobieta wzięła udział w armeńskiej edycji programu. Oglądający wyrazili wsparcie dla uczestniczki show.

Nie wygrała w Armenii, ale w Polsce ma spore szanse. Jest świetna, mam nadzieję, że zostanie doceniona;

Inga jest najlepsza. Trzymam za nią kciuki, tylko ona trzyma poziom w tej edycji — czytamy w komentarzach.

W ostatnim odcinku jurorzy docenili inną uczestniczkę. Justyna Steczkowska była zachwycona występem uczestniczki "The Voice of Poland" i porównała ją do legendarnej Magdy Umer. Mowa o Basi Błaszczyk, która jest córką znanego muzyka. Zgadzacie się z krytyką widzów?

