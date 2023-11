14. edycja "The Voice of Poland" dobiegła końca! W wielki finale zmierzyła się czwórka uczestników, po jednym z drużyny każdego trenera. Tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz czek na 50 tysięcy złotych mógł trafić w ręce tego najlepszego. Kto skradł serce widzów? Poznajcie szczegóły!

Finał 14. edycji "The Voice of Poland"! Relacja na żywo

14. edycja show obfitowała w spore emocje, a największe z nich wywoływał jeden z ćwierćfinalistów z drużyny Lanberry, Mister Polski Daniel Borzewski. Jego wokalny talent wzbudzał mieszane uczucia wśród widzów, jak i trenerów - sama Justyna Steczkowska na jednym z etapów na żywo nie szczędziła mu krytyki, twierdząc, że umiejętnościami mocno odstaje od pozostałych. Ostatecznie jednak z teamu Lanberry o finał walczył Janek Górka.

Drużynę Justyny Steczkowskiej reprezentowała Maja Walentynowicz, z kolei team Marka Piekarczyka - Antoni Zimnal. Becky Sangolo walczyła o zwycięstwo ze wsparciem Tomsona i Barona.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się właśnie Maja. W duecie z Justyną Steczkowską zaśpiewała "The Show Must Go On" z repertuaru grupy Queen, następnie "Oh Darling" grupy The Beatles.

AKPA

Jak kolejny na scenie wystąpił Antoni Zimnal z grupy Marka Piekarczyka. W duecie wykonali "Jej portret" Bogusława Meca, następnie Antek zaśpiewał solowo "Cry me a River".

fot. AKPA

Janek Górka z grupy Lanberry wraz ze swoją trenerką zaśpiewali "Mamo tyś płakała" z repertuaru sanah i Igora Herbuta. Solowo Jan wykonał "Counting Stars" grupy One Republic.

Jan Górka i Lanberry w finale The Voice of Poland 14 AKPA

Jako ostatnia na scenie wystąpiła Becky Sangolo z drużyny Tomsona i Barona. Razem z chłopakami zaśpiewali hit "Colors" Black Pumas. Następnie Becky zaśpiewała "Without you" Mariah Carey.

Becky Sangolo, Tomson i Baron w finale The Voice of Poland 14 AKPA

Po pierwszej finałowej rundzie przyszedł czas, aby pożegnać jednego z czterech uczestników. Jako pierwsza z rywalizacji o zwycięstwo odpadła Maja Walentynowicz z grupy Justyny Steczkowskiej.

Drugą finałową rundę rozpoczął Antoni Zimnal z utworem "Nauczmy się żyć obok siebie" Zbigniewa Wodeckiego. Becky Sangolo wykonała hit "Superhero" Viki Gabor. Janek Górka wykonał hit Marcina Rozynka "Siłacz". Potem przyszedł czas na kolejną eliminację. W finałowej dwójce znaleźli się Antoni Zimnal oraz Jan Górka, a to oznacza, że z rywalizacji odpadła Becky Sangolo, która zajęła trzecie miejsce.

Oto zwycięzca 14. edycji "The Voice of Poland" - Jan Górka! Kim jest?

W ostatniej rundzie finaliści wykonali swoje single! A kto wygrał? Decyzją widzów zwycięzcą 14. edycji "The Voice of Poland" został Jan Górka! Serdecznie gratulujemy! Kim jest?

Jan Górka jest studentem inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej. Muzyka nie zawsze odgrywała w jego życiu ważną rolę. Jako dziecko zaczął lekcje w szkole muzycznej, ale szybko z niej zrezygnował. Dopuścił się wówczas „szantażu” na własnym ojcu, któremu obiecał, że jeśli ten nie będzie mu kazał kształcić się muzycznie, poprawi oceny w szkole. Tak też się stało. Muzyka zaczęła być niezwykle istotna w jego życiu po śmierci mamy. Z agresora - jak sam o sobie mówi, wspominając tamte czasy - stał się niezwykle spokojny. To właśnie wtedy zaczął też pisać swoje pierwsze piosenki. Dziś ma ich na koncie ponad pół tysiąca, ale nie przestaje komponować i pisać kolejnych. Najlepiej odnajduje się w nostalgicznym repertuarze, bo mimo łatki „wesołka” jest bardzo spokojny i wyważony. czytamy

Jankowi serdecznie gratulujemy!