Za nami wielki finał programu "The Voice of Poland". Wygrał Mateusz Grędziński - z drużyny Andrzeja Piasecznego! Od początku faworytką programu była uczestniczka z grupy Natalii Kukulskiej - Anna Karwan, ale to jednak Mateusz otrzymał tytuł najlepszego głosu w Polsce i wygrał kontrakt z wytwórnią płytową! A także Skodę Kodię i 50 tysięcy złotych od Studia Joanna.

Mateusz Grędziński wygrała 7. edycję "The Voice of Poland"!

Finaliści i przyjaciele z Voica nazywają Mateusza pieszczotliwie "królowa łez" bo wokalista często się wzrusza. Można to było zauważyć na finałowym odcinku, bo często nic nie mógł powiedzieć ze wzruszenia. Pokonał Annę Karwan i Weronikę Curyło, którzy do końca walczyli o zwycięstwo, ale to Mateusz zdaniem widzów był dziś najlepszy. Gratulujemy!

Mateusz Grędziński z drużyny Andrzeja Piasecznego zaśpiewał na początek swoją wersję przeboju Justina Timberlake'a.

– Pędzisz jak lokomotywa i nie zwalniaj – ocenił występ Tomson.

Potem duet z Margaret. A następnie z Andrzejem Piasecznym w piosence "Podaruj mi trochę słońca".

Na koniec Grędziński zaśpiewał piosenkę napisaną przez Andrzeja Piasecznego dla niego pod tytułem "Tajemnice" i to mogło przeważyć o jego zwycięstwie.

Posłuchaj jak wypadł:

Wokalista już raz startował w innej edycji "The Voice of Poland", ale odpad w połowie programu. Teraz go wygrał!