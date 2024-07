Sara Girgis jutro stanie do boju, by przejść dalej do odcinków na żywo w "The Voice of Poland". Ostatnio Girgis zaśpiewała piosenkę Sarsy, która bardzo jej nie pasowała. Na scenie nie pomogła koleżance, która zapomniała tekstu i z tego powodu Edyta Górniak zadecydowała, że dalej przechodzi jej przeciwniczka, a nie ona. Na szczęście chłopaki z Afromental "ukradli" Sarę do swojego zespołu.

Co Sara Girgis robi w wolnym czasie?

Sara Girgis okazała się bardzo sympatyczną dziewczyną, która chce spełnić swoje marzenie o śpiewaniu. Sara ma już swój zespół, z którym koncertuje, liczy na wydanie własnych piosenek, a gdy nie śpiewa to przygotowuje się do matury, myśli o studiach i... pomaga w domu opieki społecznej!

Od dwóch lat działam w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. Chodzimy tam z moją przyjaciółką, prowadzimy muzykoterapię dla osób starszych i chorych. Teraz, po tych dwóch latach, nie chodzę tam już tylko jako wolontariuszka, ale jako przyjaciółka tych wszystkich ludzi Występujemy dla nich i z nimi. Uważam, że czasem muzyka lepiej dotrze niż słowa. Widzę, jak ci ludzie się otwierają i jaką sprawia im to radość. Moja kochana mama też tam pracuje - mówi Party.pl Sara Girgis.

Nie dziwimy się, że Sara zdobywa tak szybko popularność, niedawno w trzy tygodnie zdobyła ponad 5 tys. fanów na Facebooku. Sara ma tylko osiemnaście lat i godzi szkołę z udziałem w "The Voice of Poland" i pomocą starszym ludziom. My podziwiamy. A Wy?

Sara po odcinku The Voice of Poland:

#backstage #voiceofpoland :) A photo posted by Sara Girgis (@sara.girgis) on Oct 27, 2015 at 11:04am PDT

Sara podczas spotkania z Edytą Górniak:

Sa chwile, ktorych nie zapomne. Nasza praca razem byla krotka, ale bylo warto.. Dzieciece marzenia pozostawiaja we mnie same mile wspomnienia. #voiceofpoland @edytagorniak #niezapomne A photo posted by Sara Girgis (@sara.girgis) on Oct 14, 2015 at 7:07am PDT

Sara ze swoim chłopakiem Maćkiem:

#bestfriends A photo posted by Sara Girgis (@sara.girgis) on Oct 23, 2015 at 12:57pm PDT