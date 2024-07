Sara Girgis bez wątpienia jest największym odkryciem programu The Voice of Poland. Skąd te wnioski? Osiemnastolatka w trzy tygodnie zdobyła ponad 5 tysięcy fanów na Facebooku!

Sara zaledwie trzy raz pokazała się w show, a zdobyła już tylu wiernych wielbicieli.

Słoneczka kochane! Moja strona ma zaledwie 3 tygodnie, a jest już na niej ponad 5 tysięcy polubień! Serdecznie Wam za to dziękuję . Każdy człowiek wiele znaczy i ma prawo własnego wyboru. I ponad 5 tysięcy ludzi zaufało mi i we mnie wierzy.. To jest niesamowite :). Wiedzcie, że doceniam to i dam z siebie wszystko to, co we mnie gra. Nie mam na myśli samego programu, ponieważ program dziś jest, a jutro się skończy. Najważniejsze co zrobię po nim i jak wykorzystam swoją szansę.

DZIĘKUJĘ WAM! - napisała Sara w podziękowaniu na swoim Facebooku.

Tymczasem przed nami nokauty w The Voice of Poland. Przypominamy, że Sarę po odcinku, w którym na ringu wykonała utwór Sarsy ukradli do swojej drużyny chłopaki z Afromental. Czy w tę sobotę 31 października Sara przejdzie dalej? Zobaczymy o 20.05 w TVP2.

Sara Girgis dziękuje swoim fanom za wsparcie:

Ponad 5 tysięcy polubień mojej strony w niecały miesiąc.. Dziękuję najbardziej na świecie, bo gdyby nie Wy...

Sara Girgis ze swoim chłopakiem Maćkiem:

#bestfriends

Sara Girgis przygotowuje się do programu THe Voice of Poland:

W dobrych rekach :) #goodmorning #hairstyle #voiceofpoland #backstage Zaklina i Bogusia #dziekuje