Sara Girgis ma 18 lat i jest jedną z najbardziej utalentowanych (i najpiękniejszych) uczestniczek The Voice of Poland. O wokalistce zrobiło się głośno po słynnej już bitwie w show TVP 2, podczas której, śpiewając hit Sarsy, zawiodła Edytę Górniak. My zapytaliśmy Sarę o jej plany na przyszłość!

Okazuje się, że Sara chodzi do normalnego liceum, a ze szkołą muzyczną, gdzie uczyła się grać na skrzycpach pożegnała się w podstawówce. Powód?

Chodziłam do szkoły muzycznej w podstawówce na skrzypce, zrobiłam jednak tylko pierwszy stopień. Zrozumiałam, że bardziej interesuje mnie śpiewanie. Próbowałam śpiewu klasycznego, ale zrobiły się komplikacje ze strunami głosowymi i musiałam wybrać albo śpiew rozrywkowy albo klasyczny. Każda pasja wymaga cierpienia - mówi Party.pl Sara Girgis.

Jakie plany na przyszłość ma Sara Girgis?

Już niedługo czeka Sarę matura. Zapytaliśmy ją zatem jak widzi swoją przyszłość? I okazuje się, że Sara wcale nie myśli tylko nad o zdawaniu na akademię muzyczną.

Codziennie się nad tym zastanawiam. Moim marzeniem jest prawo, ale dużo osób mówi, że trzeba mieć w tym kierunku znajomości, że to ryzykowny kierunek, bo nie wiadomo czy potem będę mieć pracę. Bardzo mnie ciągnie też do dziennikarstwa. I oczywiście myślę nad szkołą muzyczną, ale nie wiem, bo z jednej strony ma się zawód muzyka w ręku, a nie zawsze jest po tym praca. Wiem, że ciężko jest się wbić w ten rynek muzyczny. Bo albo się uda, albo marzenia mogą legnąć w gruzach. Teraz robię wszystko, żeby zaistnieć, ale zobaczymy, co przyniesie los - zdradza nam Sara.

Jest jeszcze coś, co faworytkę The Voice of Poland powstrzymuje przed ostatecznym wyborem kierunku studiów.

Nie wiem, co ze studiami, bo chcę w niedalekiej przyszłości założyć rodzinę. Jest to dla mnie bardzo ważne. Nie chcę tego odkładać i planuję mieć dzieci w najbliższych latach. Dlatego wiem, że pewne rzeczy będę musiała sobie odpuścić, bo nie dam rady wszystkiego pogodzić - mówi Party.pl Sara.

Ciekawe, czy Sara pójdzie w ślady Ewy Farnej, która również studiowała prawo, ale nie udawało jej się łączyć studiów ze śpiewaniem. A może młoda wokalistka postawi jednak na założenie rodziny. Ma już nawet kandydata na męża! ;)

