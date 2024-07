W "The Voice of Poland" ruszyły bitwy! Uczestnicy show marzą o udziale w odcinkach na żywo, ale najpierw muszą wygrać muzyczną bitwę. Z grupy Edyty Górniak walczyły ze sobą Sara Girgis i Ana Andrzejewska. Sara po "przesłuchaniach w ciemno" stała się faworytką programu. Uczestniczka zaśpiewała wtedy piosenkę "Nieznajomy" Dawida Podsiadło i zachwyciła jury. Na kolejnym etapie nie poszło jej tak dobrze.

Sara i Ana zaśpiewały utwór byłej uczestniczka "The Voice of Poland" Sarsy. Jak poradziły sobie z "Naucz mnie"? Bardzo słabo. Ana już na początku zapomniała tekstu, a Sara nie starała się jej nawet pomóc.

"Dziewczyny położyłyście ten występ. Sara strasznie chciałaś się popisać", powiedziała Marysia Sadowska.

Bardzo trudno ocenić wasz występ. Po pierwsze jest coś takiego jak kultura sceniczna i gdy ja występowałam z Marysią i zapomniałam tekstu to ona natychmiast odwróciła się, zaczęła ze mną śpiewać i przypomniała mi ten fragment. To mogłaś zrobić Sara, mogłaś zrobić dla swojej koleżanki. Uważam, że jesteście jednymi z najlepszych głosów tej edycji, ale zabrakło koncentracji", oceniła Edyta Górniak.

Edyta Górniak zdecydowała, że do kolejnego etapu przejdzie Ana, która na początku zapomniała tekstu, ale później nie poddała się i walczyła dalej. Co z Sarą? Marysia Sadowska oraz Tomson i Baron z Afromental wykorzystali przycisk "kradzież", który daje im możliwość zabrania uczestnika do swojej drużyny. Sara nie wiedziała kogo wybrać, dlatego doradziła się Edyty Górniak, która powiedziała, że powinna pójść do drużyny Afromental.



