Sara Girgis to uczestniczka The Voice of Poland, która wzbudza ogromne emocje. Najpierw była wychwalana i na przesłuchaniach w ciemno odwróciły się wszystkie cztery fotele jurorów; w tym w ostatnich sekundach Edyty Górniak. Potem na bitwach mocno się Sarze dostało za to, że nie pomogła koleżance, gdy ta zapomniała tekstu.

Sara Girgis tylko Party.pl opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły jej na scenie w odcinku programu i czy ma żal za obsztorcowanie jej na wizji przez Edytę Górniak.

Sara Girgis o swoim pochodzeniu

Wielu fanów nurtuje jednak pytanie skąd Sara Girgis ma tak egzotyczną urodę? Faworytka The Voice of Poland jest bardzo podobna do Mili Kunis! Przypadek?

Od lat słyszę, ze jestem podobna do Mili Kunis. To nie jest dla mnie nowość, choć ja tak tego podobieństwa nigdy nie widziałam. Ale chyba im jestem starsza, tym rzeczywiście staje się trochę podobna - mówi Party.pl Sara.

Skąd Sara ma tak egzotyczną urodę? Nie da się nie zauważyć, że nie ma typowych słowiańskich rysów.

Taką urodę odziedziczyłam chyba po tatusiu, który jest - to skomplikowane - Greko-Egipcjaninem z pochodzenia - mówi nam Sara.

Sara jest tak śliczna, że zapytaliśmy ją, czy nie miała propozycji modelingu?

Na modelkę jestem, niestety, za niska, ale chciałabym spróbować fotomodelingu. Lubię pozować, choć na razie mam jeden priorytet w życiu: chcę śpiewać, śpiewać i jeszcze raz śpiewać. Na tym skupiam swoją całą uwagę - słyszymy od Sary Girgis.

Niewątpliwie Sara jest łudząco podobna do Mili Kunis. A Wam która się bardziej podoba? Zagłosujcie w naszej sondzie!



Sara zdradziła nam też, jakie ma plany na przyszłość - studia czy założenie rodziny.

Sara Girgis:

#hello #me #freetime #relax A photo posted by Sara Girgis (@sara.girgis)

Mila Kunis:

A photo posted by Mila Kunis (@kunismilax)