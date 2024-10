Odmieniona Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nową fryzurą! Była uczestniczka programu TVN podczas relacji na InstaStories pokazała kadry z salonu fryzjerskiego i jak się okazuje mocno skróciła swoje włosy. Agnieszka Łyczakowska zdecydowała się na naprawdę ostre cięcie. Tak krótkiej fryzury chyba jeszcze nie miała.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno skróciła włosy

Agnieszka Łyczakowska wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to właśnie w programie poznała miłość swojego życia. Agnieszka i Wojtek w kontrowersyjnym eksperymencie wzięli ślub cywilny, a po kilku latach zdecydowali się na uroczystość kościelną. Byli uczestnicy programu TVN już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek i wychowują córeczkę Tosię. Co ciekawe, kilka tygodni temu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili radosną nowinę i pokazali zdjęcie nowego domu.

Teraz okazuje się, że Agnieszka zdecydowała się na kolejne zmiany, tym razem jednak zafundowała sobie metamorfozę włosów! Była uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pokazała krótkie nagranie z salonu fryzjerskiego...

Agnieszka Łyczakowska na początku zaprezentowała, jakiej długości włosy miała do tej pory, ale już po chwili pokazała się w najnowszej odsłonie i okazało się, że zdecydowała się na bardzo krótką fryzurę. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zafundowała sobie ostre cięcie i teraz nosi klasycznego boba. Tylko spójrzcie, jak po metamorfozie wygląda Agnieszka Łyczakowska. Naszym zdaniem nowa fryzura to strzał w dziesiątkę- Agnieszka wygląda pięknie!

Wam również podoba się nowy look Agnieszki? Przypominamy, że rok temu ukochana Wojtka wyglądała zupełnie inaczej - tuż przed ślubem kościelnym Agnieszka mocno przedłużyła włosy i później dość długo nosiła długie pasma. Jak widać, tym razem zdecydowała się na długość, która z pewnością będzie dla niej wygodniejsza jesienią i zimą.

Co ciekawe, ostatnio okazało się, że również uczestniczka najnowszej edycji kontrowersyjnego eksperymentu przeszła sporą zmianę w swoim wyglądzie. To Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę, a na starych zdjęciach jest nie do poznania. Agata w programie pokazała się w mocno rozjaśnionych włosach, ale w przeszłości nosiła ciemną fryzurę.

