Stało się! Uczestnicy 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedzieli sobie "tak" i wyjechali na podróże poślubne, a teraz mają szansę poznać się lepiej w codziennym życiu. Widzowie mają już swoich ulubieńców i twierdzą, że to Agnieszka i Damian mają największą szansę na przetrwanie. Teraz uczestnik show jeszcze bardziej podsycił te plotki — publikując zdjęcie ze swoją żoną i... wyznając jej miłość.

10. edycja hitowego programu TVN zaczyna się rozkręcać. Uczestnicy show mają za sobą jedną z najtrudniejszych część programu — ślub, a następnie udali się w podróże poślubne. W kolejnych odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak małżeństwa radzą sobie w prawdziwym życiu i jak można było się spodziewać — nie wszyscy znajdą wspólny język. W ostatnim odcinku Piotr ze "ŚOPW" nie krył frustracji i można było zauważyć, że jego relacja z Agatą nie idzie w najlepszym kierunku. Na szczęście o wiele lepiej dogadują się Agnieszka z Damianem, którzy już nawet na ślubie nie szczędzili sobie czułości. Para nawet w samolocie postanowiła produktywnie wykorzystać czas, by poznać się lepiej i zagrali w karty z pytaniami, które pomogły im dowiedzieć się nieco więcej o sobie.

Jak wiadomo, uczestnicy show nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy do końca emisji wszystkich odcinków. Fani "ŚOPW" jednak już teraz są pewni, że oni będą razem po programie i mowa oczywiście o Agnieszce i Damianie. Małżeństwo zdaje się najlepiej dogadywać ze wszystkich par i widać między nimi chemię.

Na Instagramie uczestnik show postanowił udostępnić zdjęcie ze swoją programową żoną z podróży poślubnej z Cypru. Wielu uczestników show zdecydowało się na taki ruch po emisji odcinka, ale nikt nie zdecydował się na takie odważne wyznanie. Damian wyznał publicznie, że kocha swoją żonę.

I just called to say I love you (tłum. Zadzwoniłem, by powiedzieć Ci, że Cię kocham)

— napisał Damian.