Piotr był jednym z uczestników dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie ekspertki połączyły go z Agatą i to właśnie z nią wziął ślub. Niestety, między Piotrem a Agatą dość szybko zaczęło dochodzić do kłótni i nieporozumień. Widzowie byli pewni, że ich relacja nie przetrwa i mieli rację ponieważ para postanowiła się rozstać. Małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie i dziś nie ukrywają, że nie chcą mieć ze sobą kontaktu. Po emisji finałowego odcinka Piotr mocno ograniczył aktywność w sieci, ale teraz odezwał się do internautów i pochwalił się totalną metamorfozą.

Piotr w dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał się w krótko przystrzyżonych włosach w naturalnym, ciemnym kolorze. Teraz okazuje się, że były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu zafundował sobie sporą metamorfozę i naprawdę zaszalał w salonie fryzjerskim. Piotr podczas relacji na żywo na Instagramie zaskoczył wszystkich pokazując się nowym kolorze włosów.

Stwierdziłem, że chcę żeby przeprowadzili całkowitą metamorfozę bez mojej wizji na to, jaka to ma być fryzura, jaki to ma być kolor włosów, jaka długość. I zrobili, co zrobili, wyglądam jak wyglądam. Czy źle, czy lepiej, czy gorzej - nie wiem. Jest jak jest, ja się oswajam, plus jest taki, że nie widać siwych włosów, wszystkie są siwe i tak jest ok.

wyznał Piotr.