Poznali się w dniu ślubu i brawurowo udowodnili, że historie jak z filmów naprawdę mogą się zdarzyć. Dziś Agnieszka i Wojtek tworzą szczęśliwe małżeństwo, a także spełniają się w roli rodziców. Teraz zakochani przybyli do fanów z niezwykłą nowiną! "Kolejne marzenie, właśnie je spełniamy" - ogłosili!

Agnieszka i Wojtek poznali się w 4. edycji "Ślubu od pierwszego dnia" na kilka minut, zanim powiedzieli sobie "tak". Już na start zaskarbili sobie sympatię widzów, którzy z zapartym tchem obserwowali, jak relacja pary staje się coraz bardziej poważna. Już podczas wesela można było pomylić ich z parą o wieloletnim stażu, a podróż poślubna jeszcze bardziej zbliżyła ich do siebie.

Oczywistym więc wydawało się, że po miesiącu eksperymentu oboje zdecydowali, że chcą pozostać w małżeństwie. Owocem ich wyjątkowej miłości jest córeczka Antosia, która jest ich oczkiem w głowie. Poza tym para zdecydowała się na ślub kościelny! Oboje też skrupulatnie prowadzą profile na Instagramie oraz wspólny kanał na YouTube, gdzie pokazują urywki ze swojego życia. Tym razem podzielili się wspaniałą nowiną!

Jak się okazało, Agnieszka i Wojtek spełnili swoje wielkie marzenie i... kupili dom! Przed nimi jednak sporo pracy, bowiem budynek wymaga wykończenia.

Mamy to! Kolejne marzenie... Właśnie je spełniamy. Przed nami sporo pracy, jeżdżenia po sklepach, podejmowania ważnych decyzji WSPÓLNYCH DECYZJI, projektowania, ustawiania. Na razie wszystko udaje nam się zgodnie planować, ale czy tak będzie do końca hahahah. Tryb - robimy swoje gniazdko załączony

Kupno domu cieszy nie tylko Agnieszkę i Wojtka, ale i ich oddanych fanów. Post zalały ciepłe słowa i gratulacje!

