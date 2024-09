Agata z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko zyskała sympatię fanów programu. Nic więc dziwnego, że teraz widzowie show chcą dowiedzieć się o uczestniczce jak najwięcej, a jak wiadomo najłatwiej sprawdzić wszelkie ciekawostki w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie Agaty fani dostrzegli, że kilka lat temu uczestniczka "ŚOPW" wcale nie była blondynką i nosiła ciemne włosy. Zobaczcie, czy poznalibyście ją na starych zdjęciach!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Metamorfoza Agaty

Nowa odsłona "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów przyciągnęła przed telewizory wielu fanów programu. W 10. edycji show utworzone zostały następujące pary: Joanna i Kamil, Agnieszka i Damian oraz Agata i Piotr. Ostatnia z par ostatnio wzbudziła największe zaciekawienie widzów, a to wszystko przez zaskakującą decyzję Piotra ze "ŚOPW". Jak się okazało, mężczyzna postanowił przyjąć nazwisko żony, co, jak wiadomo, raczej nie zdarza się w tego typu programach. Póki co para wydaje się być ze sobą dobrze zgrana, ale czy ich małżeństwo ostatecznie przetrwa? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach eksperymentu.

screen "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Agata ze "ŚOPW" prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie "gaciurka". To właśnie w tym miejscu fani show mogą dowiedzieć się kilku ciekawostek na temat uczestniczki. Agata chętnie dzieli się bowiem kadrami z podróży czy pomysłami na pyszne dania. Nie brakuje też zdjęć Agaty sprzed lat, dzięki czemu dowiadujemy się, że uczestniczka 10. edycji "ŚOPW" jakiś czas temu wcale nie była blondynką, a nosiła ciemną fryzurę. Poznalibyście ją w takiej odsłonie?

Instagram/gaciurka

Wszystko wskazuje jednak na to, że od pewnego czasu Agata jest jednak wierna blondowi i właśnie w takiej fryzurze czuje się dobrze.

Śledzicie losy uczestników 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Myślicie, że Agata i Piotr pozostaną w małżeństwie?

