Wszystko wskazywało na to, że Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli idealnie dobrali. Oboje byli sobą zafascynowani, a owocem ich miłości stał się syn Franek. Niestety ich małżeństwo niespodziewanie dobiegło końca, ale wciąż łączy ich wspólne dziecko. Uczestniczka show postanowiła pokazać, jak spędza wolne chwile ze swoją pociechą, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Franek to już taki duży chłopak!

Rozstanie Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta byli uczestnikami czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po zakończeniu programu zdecydowali się kontynuować małżeństwo i w maju 2020 roku powitali na świecie syna, Franka. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu i pod koniec grudnia 2020 roku ogłosili rozstanie.

Po rozstaniu oboje skupili się na wychowaniu syna, starając się utrzymać poprawne relacje rodzicielskie. Łukasz, mieszkający na Śląsku, regularnie odwiedzał Franka w Gdańsku, gdzie mieszka Oliwia. W 2024 roku Łukasz ze "ŚOPW" podjął decyzję o przeprowadzce do Gdańska, aby być bliżej syna. Oliwia podkreśliła, że ich relacja ma charakter wyłącznie rodzicielski i nie planują powrotu do siebie.

Syn Oliwili i Łukasza ze "ŚOPW" to już duży chłopak

Syn Oliwii i Łukasza, Franek, w tym roku skończy już 5 lat. Trzeba przyznać, że chłopiec rośnie jak na drożdżach, a na nowym nagraniu na InstaStories widać, jaki jest już duży. Oliwia postanowiła zabrać swojego synka na salę zabaw, gdzie m.in. układali klocki. Wspomnianą relację możecie zobaczyć poniżej.

Kiedy 11. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Jedenasta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zapowiadana jest na jesień 2025 roku. Obecnie trwają castingi, w których single mogą zgłaszać się do eksperymentu polegającego na zawarciu małżeństwa z nieznajomą osobą, dobraną przez ekspertów. Program od lat budzi wiele emocji, ponieważ łączy w sobie elementy psychologii, socjologii oraz reality show. Uczestnicy muszą zmierzyć się nie tylko z pierwszym wrażeniem, ale także z codziennymi wyzwaniami w nowym związku, co często prowadzi do burzliwych sytuacji.

Poprzednie edycje show cieszyły się dużą popularnością, ale także wzbudzały kontrowersje, głównie ze względu na liczne niepowodzenia dobranych par. Niektóre małżeństwa przetrwały próbę czasu, ale większość uczestników rozstawała się tuż po zakończeniu eksperymentu.

A wy czekacie już na kolejną edycję?

