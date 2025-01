Odmieniona Katarzyna Skrzynecka pokazała, jak teraz wygląda: "Włosy zafarbowane na szybko nocą"

Katarzyna Skrzynecka już od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Do niedawna gwiazda nosiła średniej długości blond włosy, ale teraz postanowiła nieco zaszaleć. Katarzyna Skrzynecka wrzuciła do sieci swoje najnowsze zdjęcie i pochwaliła się nowym kolorem włosów. Fani od razu ruszyli z komentarzami.