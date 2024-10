Joanna szybko zyskała sympatię widzów 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć dopiero od niedawna możemy śledzić jej losy w programie, to jednak dziewczyna zdążyła już zebrać grono fanów, które na bieżąco śledzi jej poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na Instagramie Joanna ostatnio zaprezentowała obserwatorom swoją metamorfozę. Na co się zdecydowała? Zobaczcie sami!

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoją metamorfozą

Joanna w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" została dopasowana przez ekspertki do 37-letniego Kamila. Między tą dwójką od razu zaiskrzyło i fani eksperymentu mają ogromną nadzieję, że to małżeństwo przetrwa. Joanna i Kamil ze "ŚOPW" już podczas wesela obdarowali się gorącym pocałunkiem, więc póki co wszystko zapowiada się pozytywnie. Czy sielanka w relacji tej dwójki będzie trwała również podczas podróży poślubnej i pierwszych wspólnych dni spędzonych razem? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Fot. mat. pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Tymczasem fani "ŚOPW" śledzą losy uczestników eksperymentu nie tylko w telewizji, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Joannie udało się już zgromadzić całkiem pokaźne grono obserwatorów na Instagramie. Na ten moment jej profil śledzi już ponad 21,5 tys. internautów. Uczestniczka 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" regularnie odzywa się do swoich fanów i tym razem postanowiła pochwalić się im swoją metamorfozą.

Jak się okazało, Joanna postanowiła zrobić sobie... sztuczne piegi! Wszystko wskazuje na to, że zdecydowała się na wykonanie ich henną. Efektami zabiegu podzieliła się na swoim Instastories i jak przyznała, ma teraz "zajawkę" właśnie na piegi. Przy okazji zwróciła się do swoich obserwatorek z prośbą o poradę.

Zajawka na piegi. Macie jakieś metody dziewczyny? - zapytała Joanna

Instagram/shotofketo

I jak Wam się podoba metamorfoza Joanny? Lubicie obecnie panującą modę na sztuczne piegi?

