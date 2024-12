Agnieszka Miezianko z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dawno nie odzywała się do swoich fanów. Od czasu do czasu jedynie zamieszczała relacje na swoim InstaStories, jednak jej ostatni post na Instagramie pojawił się pod koniec kwietnia 2024 roku. Teraz jednak, wraz z końcem roku, Agnieszka postanowiła odezwać się do swoich obserwatorów i pokazała im swoją niesamowitą metamorfozę. Internauci są pod wrażeniem jej odwagi i komplementują jej zmianę w wyglądzie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka przeszła metamorfozę

Agnieszka Miezianko w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznała Kamila Borkowskiego, z którym pobrała się na oczach kamer i tysięcy widzów. Początkowo wydawało się, że małżeństwo tej dwójki ma szansę się udać, jednak niedługo po zakończeniu eksperymentu okazało się, że para jednak się rozstała. Decyzję o zakończeniu relacji miał podjąć Kamil.

Nie pojawiło się u mnie uczucie większe, zostało to na przyjaźni. Nie było możliwości tego przeskoczyć. - mówił w naszym wywiadzie tuż po finale ''ŚOPW'' Kamil

Choć Agnieszka w programie nie poznała miłości życia, to jednak dzięki udziałowi w show stacji TVN zyskała sporą sympatię fanów oraz popularność. Po zakończeniu emisji programu z jej udziałem fani zaczęli śledzić losy Agnieszki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie uczestniczce 7. edycji "ŚOPW" udało się zgromadzić ponad 92 tys. obserwatorów.

Początkowo Agnieszka dość regularnie zamieszczała nowe treści na swoim Instagramie, jednak w ostatnich miesiącach znacznie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Teraz po wielomiesięcznej przerwie w końcu pochwaliła się nowym nagraniem i od razu zaprezentowała wszystkim swoją ogromną metamorfozę.

Sama wciąż nie wierzę, że się zdecydowałam na taką wielką zmianę - przyznała wprost Agnieszka

Jak się okazało, uczestniczka 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawiła na ostre cięcie i mocno skróciła swoje włosy! Metamorfoza jest naprawdę ogromna i bardzo odmieniła Agnieszkę. Sami spójrzcie.

W komentarzach pod nowym nagraniem uczestniczki "ŚOPW" szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielu z nich podziwia ją za odwagę i przyznaje wprost, że zmiana jest jak najbardziej na plus.

Moim zdaniem lepiej Ci w krótszych

Omg, Aga, jaka odwaga, wow! Super zmiana

Mega ładnie!

Teraz jak nastolatka

Ładnie ci w tej fryzurze - zachwycają się fani

Na Was też zrobiła wrażenie metamorfoza Agnieszki ze "ŚOPW"?

