Choć od występu Laury w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" minęło już kilka lat, to jednak ta uczestniczka w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością i sympatią wśród fanów programu. Jej instagramowy profil śledzi ponad 47 tys. internautów, a sama Laura regularnie odzywa się do swoich obserwatorów. Tym razem postanowiła pochwalić się im swoją metamorfozą! Jak się okazało, żona Karola Maciesza postanowiła wybrać się do Izabeli Juszczak, którą również poznaliśmy w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i pod jej okiem zdecydowała się na zmianę fryzury. Postawiła na ostre cięcie, a fani są zachwyceni tą zmianą.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura przeszła metamorfozę

Przypomnijmy, że Laura wystąpiła w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie eksperci sparowali ją z Maciejem, jednak jak wiadomo, ich małżeństwo nie przetrwało. Para postanowiła się rozwieść, ale widocznie tak miały potoczyć się losy Laury, bo niedługo potem związała się z Karolem Macieszem, który również wystąpił w 5. edycji "ŚOPW"! Przypomnijmy, że mężczyzna w programie był związany Igą, jednak to małżeństwo również się rozpadło, a prawdziwe uczucie połączyło go dopiero po zakończeniu eksperymentu właśnie z Laurą. Dziś ta dwójka jest szczęśliwym małżeństwem, które chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem Instagrama.

Laura i Karol dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nawiązali też sporo przyjaźni z innymi uczestnikami programu. Para między innymi żyje w świetnych relacjach z Izabelą Juszczak, którą także poznaliśmy w 5. edycji "ŚOPW". Izabela jest znaną fryzjerką, która często gości Laurę i Karola w swoim salonie. Tak się stało również i tym razem!

Laura postanowiła oddać się w ręce Izabeli i zdecydowała się na ostre cięcie. Uczestniczka "ŚOPW" mocno skróciła włosy, ale ta odważna zmiana najwyraźniej bardzo jej się spodobała. Tylko spójrzcie na ten uśmiech!

Instagram/lori.label.love

Fani zasypali Laurę lawiną komplementów. Internauci piszą wprost, że w krótszych włosach uczestniczka "ŚOPW" wygląda rewelacyjnie i zmiana jest jak najbardziej na plus.

Laura bomba, jaka ty jesteś śliczna

Wooow, ale super zmiana

O wooow! Przepięknie! Nie mogę się napatrzeć

Świetnie Ci w nowych włosach - piszą zachwyceni fani

Swój komentarz zamieścił również ukochany Laury, Karol!

Dla mnie bomba - napisał Karol

A Wam, jak się podoba metamorfoza uczestniczki "ŚOPW"?

Reklama

Zobacz także: Odmieniona Agata ze "ŚOPW" zaskoczyła nowym nagraniem. Fani: "Pewnie Piotr płacze, jak ogląda Cię w takim wydaniu"