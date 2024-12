Agnieszka Kempista dała się poznać za sprawą show "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie zgłosiła się, by odnaleźć miłość. Ekspertki stwierdziły, że idealnym partnerem dla niej będzie Damian i początkowo wszystko wskazywało na to, że jest to "strzał w dziesiątkę". W finałowym odcinku małżonkowie postanowiła zostać razem, jednak z czasem ich drogi się rozeszły. Dziś uczestnicy nie mają ze sobą kontaktu i każde z nich układa sobie życie z dala od siebie. Agnieszka coraz śmielej wrzuca do sieci coraz to nowsze kadry, a teraz postanowiła podzielić się z fanami radosną informacją i powiedziała wprost, że znalazła idealnego mężczyznę!

Reklama

Agnieszka ze "ŚOPW" zaskoczyła wyznaniem! "Znalazłam idealnego mężczyznę"

Uwielbiane show TVN-u, czyli "Ślub od pierwszego wejrzenia", już od wielu lat przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy przyglądają się perypetiom miłosnych uczestników. Program polega na tym, że zgłaszają się do niego osoby, które nie mogą znaleźć drugiej połówki i to ekspertki dobierają im idealnego partnera bądź partnerkę. Kontrowersje budzi jednak fakt, że uczestnicy poznają się ze sobą dopiero w momencie, gdy... wstępują w związek małżeński. Eksperyment jednak już nie raz udowodnił, że związki aranżowane mają szansę przetrwać, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy wzięli udział w 3. edycji show i po dziś dzień tworzą zgraną parę, a także doczekali się dwójki dzieci!

Do 10. edycji "ŚOPW" zgłosili się m.in. Agnieszka i Damian, którzy zdaniem ekspertek doskonale do siebie pasowali, więc postanowiły dobrać ich w parę. Uczestnicy od razu wpadli sobie w oko, a ich relacjach rozwinęła się w bardzo szybkim tempie. Podczas finałowego odcinka show Agnieszka i Damian, jako jedyni postanowili pozostać w małżeństwie i nic nie wskazywało na to, że ich związek nie przetrwa. Dziś już wiadomo, że para miesiąc po zakończeniu show, podjęła decyzję o rozstaniu. Agnieszka wyznała, że nie chce "mieć więcej do czynienia z mężem".

Nasza relacja się nie rozwijała. To była bardziej relacja na poziomie przedszkolnym - 'potrzymajmy się za rączkę, dajmy sobie buziaczka i jest fajnie'. Ja nie szukam takiej relacji. Szukam stałej, poważnej relacji, opartej na rozmowie, szczerości, drobnych gestach, namiętności - przyznała Agnieszka w wywiadzie dla TVN.

Agnieszka po udziale w eksperymencie, coraz śmielej zdradza, co u niej słychać. Ostatnio poinformowała fanów, że przeszła spektakularną metamorfozę i schudła 15 kg, a teraz postanowiła podzielić się z fanami, tym, że znalazła idealnego mężczyznę!

Znalazłam idealnego mężczyznę - napisała na Instagramie.

@mrs.kempista

Chyba jednak trzeba się wstrzymać z gratulacjami, ponieważ Agnieszka szybko wyjaśniła, kim jest jej "idealny mężczyzna" i udostępniła zdjęcie... pierniczków!

Kibicowaliście Agnieszce i Damianowi?

Reklama

Zobacz także: Nie mogę przejść obojętnie wobec tego, co Joanna ze "ŚOPW" ogłosiła nt. Kamila. "Trzymajcie kciuki"