Agnieszka Miezianko wzięła udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak jej małżeństwo z Kamilem Borkowskim zakończyło się rozwodem. Uczestniczka nie ubolewała z tego powodu, a wraz z koleżankami z tej samej edycji tuż po sprawach rozwodowych urządziły imprezę rozwodową, pozując w swoich programowych sukienkach ślubnych. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodziewała się, że kolejnej sukni ślubnej będzie szukała tak szybko! Właśnie podzieliła się radosną nowiną!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się wieściami: "Tak się cieszę"

Dopiero co ślub wzięli Kornelia i Marek z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a wygląda na to, że szykuje się kolejna impreza wśród uczestników miłosnego formatu. Agnieszka Miezianko z 7. edycji chociaż nie znalazła miłości w programie, odnalazła ją niedługo po.

Tradycyjna czwartkowa randeczka - napisała, relacjonując wypad do restauracji.

Na miejscu przy stoliku na parę czekał czerwony balon z helem, jednak Agnieszka nie spodziewała się tego, co miało nastąpić za chwilę...

Instagram @malamizii

Okazało się, że jej partner przygotował... zaręczyny! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjęła oświadczyny i pokazała pierścionek zaręczynowy!

Dobra, jednak nie było tradycyjnie. I na pewno nie było spodziewanie! Miałam nie udostępniać, ale tak się cieszę, że nie wytrzymam. BĘDZIE ŚLUB!

Gratulujemy zakochanym i życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Instagram @malamizii

Agnieszka Miezianko była gwiazdą 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety w tym sezonie żadna z par nie zdecydowała się stworzyć związku po programie. Agnieszka chociaż nie znalazła męża to zyskała koleżanki. Wraz z Patrycją przyjaźnią się do dzisiaj, od czasu do czasu dziewczyny publikują również zdjęcia z Dorotą. Kiedy urządziły imprezę rozwodową i pozowały w swoich sukniach ślubnych, ich zdjęcia zrobiły furorę w sieci. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aktualnie jest szczęśliwie zakochana i chociaż tego nie ukrywa, rzadko pokazuje zdjęcia ze swoim partnerem, a raczej przyszłym mężem!

Emocje wokół "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie opadają, szczególnie z powodu zbliżającego się finału już 10. edycji. Jak potoczą się losy nowych uczestników? Co dalej ze związkami Agaty i Piotra, Agnieszki i Damiana oraz Joanny i Kamila, które miały swój początek w ślubnym eksperymencie? Kto wie, może któraś z par pójdzie śladami Kornelii i Marka z poprzedniego sezonu, którzy są już po drugim ślubie. Niedawno w Q&A Kornelia zdradziła, że śledzi nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i sądzi, że jedna z par mocno przypomina jej siebie i jej męża Marka, jak myślicie, kogo miała na myśli?

