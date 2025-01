Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od kilku lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a co za tym idzie, również jego uczestnicy zyskują sławę i zainteresowanie fanów, którzy chętnie śledzą ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W gronie uczestników, którzy zapadli w pamięć widzów jest między innymi Kamil Borkowski, którego poznaliśmy w 7. edycji programu.

W ostatnim czasie charyzmatyczny uczestnik nie pokazywał się jednak zbyt często swoim odbiorcom na Instagramie, ale teraz w końcu to się zmieniło! Kamil pokazał swoje nowe zdjęcie prosto z siłowni i trzeba przyznać, że sporo się zmienił od czasu udziału w programie. Sami spójrzcie na jego nowe zdjęcie!

Przypomnijmy, że Kamil Borkowski w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznał Agnieszkę Miezianko, z którą wziął ślub przed kamerami. Początkowo wydawało się, że ta dwójka ma ogromne szanse, by stworzyć szczęśliwe i zgrane małżeństwo. Para nawet w finale eksperymentu przyznała, że chce kontynuować swój związek, jednak niedługo potem okazało się, że Kamil postanowił zakończyć tę relację. Jak przyznał w naszym wywiadzie, po prostu nie poczuł nic więcej do Agnieszki.

Nie pojawiło się u mnie uczucie większe, zostało to na przyjaźni. Nie było możliwości tego przeskoczyć. (...) Myślę, że to ogólnie było wszystko za szybko, do tego też presja z rodziny jednej, drugiej, taka, że ,,super wyglądacie razem''. Nie mieliśmy tego czasu, pominęliśmy ten etap randkowania, jakiegoś spotykania...

- mówił przed naszą kamerą w 2022 roku, Kamil